東方日報C2：阿嬌註冊姓賴　祖兒金句贈興

歌手鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國早於5月在美國洛杉磯舉行婚前派對，昨日在港註冊，明日再擺酒，婚禮三部曲橫跨八個月，名副其實馬拉松式婚禮！一對新人宣讀誓詞後，情深一吻，簽字正式榮升賴太的阿嬌，不禁感動眼濕濕。客串「大妗姐」的容祖兒，一時口快快講錯「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女」，引來全場爆笑，場內笑聲與淚水交融，十分溫馨。



現年37歲的鍾欣潼與賴弘國昨日在港註冊，邀請近百嘉賓出席，包括老闆楊受成、嬌媽、新郎父母、「龍虎豹」好姊妹容祖兒和蔡卓妍，以及另一好友鄭希怡等。一對新人於4時許才到場，笑容滿面，賴弘國穿恤衫和西褲，阿嬌一身便服配牛仔褲踢拖現身，她急急腳表示趕入場換衫。



新娘：我好想喊



儀式選在尖沙嘴擁270度維港海景的餐廳戶外場地舉行，讓一對新人山盟海誓，露天位置設有5排座椅，綴以花球，布置簡約浪漫。現場有半百傳媒採訪，圍觀睇熱鬧的人亦近百，大會更出動航拍，十分熱鬧。註冊儀式下午5時開始，一個月前開始地獄式減肥的阿嬌換上粉紅色露背紗裙，面尖尖，目測最少減掉十磅，身材Fit爆。捧住花球的她翹着新郎步出，全場報以掌聲，賓客大讚阿嬌靚女。一對新人宣讀誓詞，交換結婚戒指後深情一吻，揚言送了成個人給阿嬌的祖兒大叫：「好嘢！錫多啖。」大搞氣氛。



阿嬌於晚上10時與老公搭扶手電梯離場，兩人一見傳媒即大方企定定影合照，阿嬌還細心教老公向傳媒騷婚戒，賴弘國說：「多謝大家，因為同老婆正式簽字成為夫婦，我真係好開心，謝謝。」阿嬌則說：「今日辛苦大家，知大家企咗好耐，多謝大家嘅祝福，20號見，我好想喊呀。」



楊受成向新郎訓話



奶奶被問到覺得新抱如何？她大讚：「很棒，很喜歡她。（催她生小朋友？）謝謝。」至於視阿嬌為女兒的楊受成則擔任阿嬌的證婚人，影大合照時，霍汶希（Mani）叫楊生挨近一點拍照，楊生即講笑怕新郎嬲，飲茶時又拉着新郎的手訓話：「你要好好對她，不好的話就不要來香港。」認真搞笑。



至於最大笑點則落在容祖兒身上，事緣一眾英皇兄弟姊妹起哄說不捨得阿嬌出嫁，阿嬌還擊：「我好想你哋嫁呀！」祖兒即說：「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女。」此話一出，身旁的阿Sa心水清問：「係咪講錯嘢呀？」正確應是「嫁出去嘅女等如潑出去嘅水」， 惹來全場哄笑！註冊儀式完畢後，一對新人跟來賓拍照， 期間阿嬌與老公多次吻起來， 幸福滿瀉。



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