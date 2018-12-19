慎入戴超！姚子羚爆阿蕭翠如講電話內容

藝人姚子羚及陳瀅與蕭正楠合作拍攝無綫劇集《黃金有罪》，對於同劇的阿蕭宣布跟黃翠如已婚，陳瀅表示已恭喜對方，她謂：「我第一次同阿蕭合作，但一直有留意佢同翠如，覺得佢哋好Sweet，好難得拍拖咁耐都仲咁有火花，兩個人Keep得咁好，好羨慕，好戥佢哋開心。」



而姚子羚指於朋友圈內都內留言恭喜了阿蕭：「我話你個死嘢，收收埋埋，我同你去完瑞士拍旅遊節目再拍埋《黃金有罪》都唔知你已結咗婚。不過當晚見到翠如個反應好Sweet，真係冇得呃。阿蕭係個好Sweet嘅男朋友，依家做咗老公，有時聽到佢講電話，佢話整咗啲嘢畀翠如食，叫佢要食，我覺得翠如好幸福搵到個好老公。」她又指兩人經常無意間放閃，之前發現蕭正楠行李牌上正是翠如的相片，她不禁笑問對方是否要如此癡纏，問到會否送禮賀一對新人？她笑言：「佢都冇請我飲，仲要我送禮物，不過遲啲應該會大家約埋一齊食番餐。（曹永廉知道佢哋結婚，而你唔知，你會唔會嬲？）曹永廉輩份同我唔同，如果佢都唔知，佢就真係要檢討。」

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