票房過億！《無語問蒼天》女導演Penny離世

執導《飛越未來》（Big）與《無語問蒼天》（Awakenings）等經典名作的荷里活首位票房過億美元女導演Penny Marshall於美國時間周一晚上，在當地荷里活山大宅離世，享年75歲，發言人表示其死因與糖尿病併發症有，其家人作出悼念：「我們一家對她離世大感心痛，Penny是個喜歡運動，玩任何Puzzle、飲牛奶溝可樂，而且喜歡與家人相聚的的男仔頭。」另外亦表揚她於幕前幕後的成就，包括為影星麥克華堡（Mark Wahlberg）於《至尊軍師》（Renaissance Man）帶來人生第一個角色，Penny家人表示將會為她舉行追思活動。



Penny演藝成就出眾，最初出演《風月俏佳人》（Pretty Woman）導演哥哥Garry Marshall的作品《The Odd Couple》而入行，後來拍劇《Laverne & Shirley》上位，三度提名金球獎視后。她於1988年執導由湯漢斯（Tom Hanks）主演的《飛越未來》，電影大收，令她成為影史首位拍出票房過億美元的女導演，同時獲奧斯卡最佳原創劇本提名，以及令湯漢斯獲得奧斯卡影帝提名，而她翌年執導的《無語問蒼天》更獲奧斯卡最佳電影、影帝以及最佳改編劇本3項提名。此外，Penny近年的健康亦未如理想，於2009年曾確診患上肺癌和腦癌。



不少粉絲與圈中人留言悼念Penny，兩度合作的湯漢斯於社交網留言向Penny道別，懷念二人以前經常一起大笑：「希望我們仍然可以一起笑，愛你。」麥克華堡、導演兼演員Henry Winkler、艾爾拔布祿士（Albert Brooks）等亦有留言致意。而曾與Penny於92年棒球勵志片《驕陽歲月》（A League of Their Own）中合作的樂壇女王麥當娜（Madonna）都有留言，她說：「好慶幸能夠認識你同與你工作Penny Marshall！！你的才華好比你心寬大！而你亦是荷里活女性的先驅！願主祝福你同你家人！」