被爆性騷擾侮辱粉絲　N.Flying權光珍退團

韓國人氣男團CNBLUE與FT Island的師弟男團N.Flying，隊中現年26歲的成員權光珍近日被爆出道後曾私下與粉絲拍拖、又被指曾在簽名會上性騷擾粉絲及在背後講隊友同公司的壞話。



有網民於昨日在網上發文，指權光珍曾公開侮辱粉絲，取笑對方的外貌只有去其他國家才能被當作美女，而他有次還曾在簽名會上，用雙腿夾住粉絲的腳，要求對方跟自己交往。此外，網民在文中還指權光珍曾向遭受約會暴力而患有抑鬱症的粉絲說：「只有妓女才會受到虐待。」該名網民上傳的爆料帖在N.Flying粉絲堆中惹起極大爭議，不少粉絲在社交網發起抵制權光珍及要求他退團。



【新增內容】N.Flying所屬的FNC事務所其後發聲明，對於近日於社交網發布與權光英相關的內容，經確認後，指權光英曾私下與粉絲交往及涉嫌性騷擾粉絲一事並非事實，但卻確認他曾私下與粉絲接觸過，事務所表示無論是出於對粉絲的感謝或其他理由，作為組合的成員，在官方場合以外私下與粉絲作交流也不妥當，故雙方經商議後，決定讓權光英退出組合，而在查明今次事件之前，權光英將會全面中止演藝活動，作深切反省。事務所又指如發現有人在網上發布虛假消息，將採取強硬的法律行動。而N.Flying承諾今後會以更成熟的面貌，向粉絲們傳達更好的音樂。

