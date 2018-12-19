P.O狂NG！《男朋友》朴寶劍上喬妹香閨約會

韓星宋慧喬與朴寶劍合拍的tvN韓劇《男朋友》正在熱播，劇集更已登陸「黃Viu煲劇平台」，港迷可於每次劇集播出最快四小時後，欣賞到官方授權的正版中文字幕版本。



《男朋友》將於今晚播出第7集，承接上集劇情，朴寶劍與喬妹在公司的親密關係曝光後，感情亦開始升溫，但依然處於曖昧階段，仍未正式拍拖，而今日公開新劇照，朴寶劍首次上宋慧喬的香閨，朴寶劍還拿出手機甜蜜影合照，未知二人的感情何時再進一步。



P.O狂NG



此外，因為演出綜藝節目《新西遊記》而人氣急升的韓團Block B成員P.O，於劇中飾演朴寶劍弟弟金振明，平日在綜藝節目上盡展青春活潑，私下的P.O原來是怕醜仔一名！《男朋友》製作團隊近日釋出一段拍攝花絮，只見宋慧喬和朴寶劍在烤肉店對戲時，P.O被發現死守一旁觀看！其中一幕講述P.O巧遇二人，只有幾句台詞，但P.O竟不斷NG，身旁的工作人員即笑稱他是故意NG，令P.O即時「紅都面晒」，自爆是宋慧喬的忠粉：「見到（宋慧喬）真人的那一瞬間，我死了，心動到死了！」









