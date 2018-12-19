涉性侵遭索償　曹在顯否認指控拒和解

現年53歲的韓國男星曹在顯今年爆出性騷擾及性侵風波，他被爆曾涉性騷擾電視台凡工作人員，其後更有節目爆他曾與著名導演金基德性侵女星，亦有一名居於日本的韓裔女性聲稱曾被其性侵，警方已展開調查。



而一名女性A某於今年7月入稟首爾中央地方法院，向曹在顯索償3億韓圜（約212萬港元），稱曾於2004年，即她17歲時被曹在顯性侵，令她精神上一直受到折磨，而第一次辯論於今日進行，裁判部指因為認為此案不適合審理，所以將案件送往調停中心，但一直未進行第一次辯論。



當法官問二人可有和解的意向，A某的代表律師就指有可能說服到A某，但曹在顯的代表律師就指自己是藝人的身份被利用，無論是否事實都會被逼用錢和解，而A某在向他索償後立即向傳媒爆料，他認為到現在已沒有和解的可能，律師又指案件已經過了作廢事效，而且指控亦未事實，所以不願意和解。



根據韓國民法第766條第1項，關於非法行為的索償權，必須在受害人或代表律師在知道加害者身份後三年間、非法行為發生的十年間行使，時間過了後則視為無效。A某的代表律師指因為事件是發生於2004年，所以並沒有直接的證據，但就有呈交來自友人的4封陳述書。