Ed Sheeran巡唱年賺33億刷新《福布斯》紀錄

《福布斯》（Forbes）近日公布「今年最高巡唱收入排行榜」，英國人氣歌手Ed Sheeran以《Divide》巡唱賣出490萬張門票，年賺3.42億英鎊（約33.8億港元）稱冠，唔止撼贏天后老友Taylor Swfit為吸金王，Ed更加成為史上單年巡唱吸金最多的歌手，認真巴閉！



至於Taylor就以2.44億英鎊（約24.1億港元）排第二，Jay-Z與Beyonce憑夫婦檔巡唱賺2.01億英鎊（約19.9億港元）排第三，十大排行其後依次為Pink、Bruno Mars、The Eagles、Justin Timberlake、Roger Waters、U2與滾石樂隊！



而雜誌另外公布「美國最富有名人榜」，名導佐治魯卡斯（George Lucas）以54億美元（約422億港元）身家排榜首！史提芬史匹堡（Steven Spielberg）與名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）分別憑37億美元（約289億港元）與28億美元（約219億港元）打入三甲，而真人騷女王Kylie Jenner竟然憑9億美元（約70億港元）與天王Jay-Z平起平坐排第五！

