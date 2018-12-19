匿屎渠被保鮮紙封頭　阿Sa：腦部缺氧

藝人蔡卓妍（阿Sa）出席由韋家輝執導的電影《神探大戰》煞科宴，阿Sa表示今次在戲中有瞓身演出，再次見到戲中的演員有種劫後重逢的感覺：「大家拍咗四個月，同甘共苦，啲爆破真係喺隔籬，成個場都係爆炸品，導演都嫌唔夠多，冬天又要跳海，又要行屎渠。」



每日拍戲好似考試



問阿Sa以劫後來形容，是否拍攝期間有種會死的感覺？她坦言：「有呀！每個鏡頭都有生命危險，冇Take 2嘅感覺，呢套戲太真實，雖然之前諗咗點演，但爆破時都係真心反應。（你要表現出型定係驚？）都顧唔到咁多。」她透露其中有一場戲要被保鮮紙綁住個頭，原本工作人員在其鼻孔位置刺了兩個小孔讓她容易呼吸，但導演認為會穿崩，要多包一層保鮮紙：「嗰幕拍咗三十秒至一分鐘，我真係有死嘅感覺，腦部缺氧，而且喺屎渠拍，我拍完真係食唔到嘢，堅想嘔！」



容祖兒真係嚟搞事



阿Sa自言第一個月拍攝時很大壓力，睡不好、發惡夢：「大家都話我成個人灰咗，每場戲都係當日先有劇本，覺得好似考試咁，我甚至懷疑過自己唔適合演戲，而且導演唔係講好多嘢，唔會講我做得好唔好，直到拍咗一個月，佢同我講你頭先場戲做得好好，我先釋懷，覺得自己係識做戲。」



另外，提到昨日其好姊妹鍾欣潼（阿嬌）註冊，阿Sa表示相比對方上次在美國註冊，今次自己冷靜得多：「上次我喊得好激動，上到飛機仲喊緊，激動咗24小時，今次笑多過喊，容祖兒真係嚟搞事，笑死我。」



周勵淇嫁得快



至於另一位好姊妹周勵淇亦宣布已婚，她稱對方有邀她去飲：「佢同我講，佢結婚問我嚟唔嚟飲，我話嚟，佢話想搞個簡單、溫馨、『快快脆脆』嘅婚禮，佢11月嘅時候同我講男友向佢求婚同準備結婚，我諗住快極都係12月結婚，點知原來係11月，我原本已經買咗機票，好在未confirm（確認），我最後都去唔到，因為有工作。（有冇見過佢老公？）有！都幾好。（周勵淇被懷疑係小三？）我唔知佢哋拍拖嘅時間，但每個人都有過去，唔好攞住人哋嘅過去唔放，結婚係兩個人一齊、係開心事，懷住祝福嘅心。」

