藝人吳綺莉(Elaine)女兒吳卓林,早前疑在加拿大欠租被迫與太太Andi回港,之後二人租住旺角公寓,但最終亦因冇錢交租而被迫遷離,最後更驚動警方。無家可歸下二人惟有搬回吳綺莉家中。之後便沒有再露面的卓林,今日在社交網上載相片,留言表示:「Need not to flee we are a bevy of the free(不必逃離,我們這一群是自由的)。」似乎意指重新出發!