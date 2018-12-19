覺得對唔住隊友　定延@TWICE錄片感觸落淚

韓國女團TWICE的V App節目《TWICE TV 2018》昨日公開第14集，公開成員定延於10月拍下的影片，當時因為組合快迎來出道3周年，所以她特別出外購買送給隊友的禮物，買完禮物後，她悄悄地確認，並透露打算在粉絲見面會時送給成員，希望她們感動。



期間她談到成員時，不禁感觸落淚：「成員一直都為我而辛苦，亦成為我嘅力量，我應該要喺佢咃身邊畀佢哋力量，但我做唔到，真係好對唔住。」她指在粉絲面前應該要笑，很抱歉忍不住展露了辛苦的一面，定延透露在拍MV時提議拍下完整的舞蹈片段，但她就因此感到自責：「成員因為我而好辛苦，真係好抱歉，我好似帶畀佢哋麻煩，真係對唔住。」



定延一邊喊一邊表示：「希望成員同埋粉絲喺2018年餘下嘅時間都健康，唔好受傷。」她又指成員正努力為回歸做準備，希望大家多多支持。



而成員彩瑛與Sana在影片公開後，就透過官方Instagram留言說：「點解喊呀？令人咁心痛，我愛你，多謝你。」、「點解一個人喊住錄片呀？」並指很愛TWICE的成員和粉絲，希望大家都健康地一起走下去。