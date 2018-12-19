一孕傻三年！趙哲妤驚蠢因子遺傳畀個女

藝人趙哲妤（Uny）為世界腦力賽事開幕禮擔任嘉賓，她笑言生了囡囡趙真羽（小魚）後蠢咗好多，故主動提議減出騷價，希望大會安排訓練腦力的課堂給她，她說：「覺得一孕傻三年，試過一日買兩次餸、又唔記得食咗飯，仲有次朋友就嚟結婚，我話試唔到你條姐妹裙，點知朋友話我試咗！所以想訓練番大腦，唔希望太蠢，遺傳咗畀小朋友。」



Uny透露今日是小魚的兩歲生日，活動完後便會去買餸，與媽咪合力炮製生日飯。提到囡囡明年一月便插班入國際學校讀Ｎ班，早前開新生家長會，學校也主動詢問囡囡是否要特別照顧，令她感受到校方的支持：「我覺得上天幫咗我哋，生日冇諗過想佢點，冇話要望子成龍做虎媽，由囡囡早產出世得四磅，之後好多病，生存到已經好叻。我諗所有早產BB嘅媽媽都會身同感受。」



Uny表示小魚兩耳失聰，對說話及動作也有影響，但她發現了囡囡的天賦，原來囡囡的視力好好！現時做了人工耳蝸手術後，囡囡能聽到音樂，Uny發覺她跳舞甚有節奏感：「我媽媽話我細個都唔講嘢，但返學就不停講，好期待佢返學後叫我一聲媽咪同講嘢，我會陪住佢聽呢個世界。」