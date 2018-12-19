姜皓文莊思敏盤唐文龍：幾時約楊柳青過節

藝人姜皓文（黑仔）、唐文龍及莊思敏出席《慈善賣嘢王》記者會，黑仔表示捐出波鞋，唐文龍就捐銀包：「我上個月生日，係識咗30年嘅朋友送畀我嘅。」而莊思敏捐出手錶：「時間好緊要，希望大家幫人或關心人要即刻做，唔好話聽日先。」問捐出來的物件是否很名貴？他們即互指對方的很名貴，唐文龍揭黑仔的波鞋是限量版，黑仔則指唐文龍的銀包是朋友送，心意很珍貴，莊思敏就坦言手錶價值五位數字。



唔明張啟樂做乜眼濕濕



講到張啟樂在台上眼濕濕自爆不敢搵黑仔，害怕對方不喜歡自己，黑仔顯得一頭霧水：「我都想知咩事，陣間問吓佢。（發生誤會？）邊會，話明好兄弟嘛，遲啲晚宴我哋仲會一齊唱歌，冇事…冇事。」



聖誕節將至，莊思敏表示要留在香港與家人慶祝，有朋友約出去玩，但不想出去多人的地方。黑仔反問莊思敏是否拍拖？她回答：「我都想，希望承你貴言。」



及後兩人追問唐文龍可會約緋聞女友楊柳青過節？他尷尬說：「今年有工作，我要去上海或者橫店拍網絡電影。」黑仔亦表示聖誕要到無錫拍戲。問如何陪老婆？他說：「聖誕唔使點陪，一家人食飯就得啦！」