王君馨勁舞助興　鍾舒漫閃爆銀Bra勁性感

歌手鍾舒漫(Sherman)的《鍾舒漫R U Sher? Live in Concert》喺麥花臣場館舉行,係佢入行第一個賣飛演唱會,除咗公司CEO許佩斯同高層霍汶希,圈中一眾好友包括吳浩康、洪卓立、羅力威同老婆雨僑、C AllStar嘅安仔、鄭融、小肥、許靖韻、曾樂彤、陳凱彤、陳慧敏都有嚟支持。Sherman喺台上除咗大唱經典歌,仲連場勁歌熱舞,全場好似開party咁Hyper!



一開場Sherman以銀色閃爆西裝配bling bling bra top同熱褲造型性感上陣,先唱兩首快歌同經典歌熱身,之後佢喺台上Quick Change,除低西裝褸換上花花大褸時,大露背令觀眾起哄大叫好sexy。



好姊妹王君馨出現同Sherman合唱《隱型》,二人喺台上扭腰趷籮;之後衛蘭及衛詩驚喜現身,加埋妹妹鍾舒祺,五人合唱英文歌《I’ll be there》。唱完後,Sherman向台上感謝一班姊妹:「多謝佢哋一知道我開音樂會,就即刻報名要嚟撐場。」君馨就大讚Sherman:「佢除咗有passion,仲好清楚自己,好有性格。見住好朋友每一年都進步,做緊自己鍾意嘅嘢,真係好正呀!」衛蘭亦都話見到Sherman終於有自己嘅演唱會真係好開心,仲喺台上「示愛」:「呢幾年見住你喺音樂同信仰上嘅成長,係感動,I love you baby!」





音樂會尾聲,Sherman好感性咁話:「入行有段時間都遇上失意,冇咗初出道時唱歌嘅自由,唔記得咗點樣唱歌,到今日好希望將儲咗十一年、最好嘅嘢同大家分享。」Sherman落台後,觀眾都唔肯走,佢再次上台唱埋代表作《給自己的信》,觀眾先捨得離開。Show後Sherman話諗住懶型咁end post、熄燈:「但落到台,見啲觀眾唔走嗌encore,我都有問Carl叔叔點,佢提議唱《給自己的信》,我都覺得啱,因為畢竟係代表作,喺演唱會上係同妹妹嘅合唱版,咁不如唱番個正常版啦。」