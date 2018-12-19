王君馨勁舞助興　鍾舒漫閃爆銀Bra勁性感

歌手鍾舒漫（Sherman）的《鍾舒漫R U Sher? Live in Concert》喺麥花臣場館舉行，係佢入行第一個賣飛演唱會，除咗公司CEO許佩斯同高層霍汶希，圈中一眾好友包括吳浩康、洪卓立、羅力威同老婆雨僑、C AllStar嘅安仔、鄭融、小肥、許靖韻、曾樂彤、陳凱彤、陳慧敏都有嚟支持。Sherman喺台上除咗大唱經典歌，仲連場勁歌熱舞，全場好似開party咁Hyper！



一開場Sherman以銀色閃爆西裝配bling bling bra top同熱褲造型性感上陣，先唱兩首快歌同經典歌熱身，之後佢喺台上Quick Change，除低西裝褸換上花花大褸時，大露背令觀眾起哄大叫好sexy。



好姊妹王君馨出現同Sherman合唱《隱型》，二人喺台上扭腰趷籮；之後衛蘭及衛詩驚喜現身，加埋妹妹鍾舒祺，五人合唱英文歌《I’ll be there》。唱完後，Sherman向台上感謝一班姊妹：「多謝佢哋一知道我開音樂會，就即刻報名要嚟撐場。」君馨就大讚Sherman：「佢除咗有passion，仲好清楚自己，好有性格。見住好朋友每一年都進步，做緊自己鍾意嘅嘢，真係好正呀！」衛蘭亦都話見到Sherman終於有自己嘅演唱會真係好開心，仲喺台上「示愛」：「呢幾年見住你喺音樂同信仰上嘅成長，係感動，I love you baby！」





音樂會尾聲，Sherman好感性咁話：「入行有段時間都遇上失意，冇咗初出道時唱歌嘅自由，唔記得咗點樣唱歌，到今日好希望將儲咗十一年、最好嘅嘢同大家分享。」Sherman落台後，觀眾都唔肯走，佢再次上台唱埋代表作《給自己的信》，觀眾先捨得離開。Show後Sherman話諗住懶型咁end post、熄燈：「但落到台，見啲觀眾唔走嗌encore，我都有問Carl叔叔點，佢提議唱《給自己的信》，我都覺得啱，因為畢竟係代表作，喺演唱會上係同妹妹嘅合唱版，咁不如唱番個正常版啦。」