因愛成恨變反派　方中信溝古天樂玩hehe

導演劉偉強與監製爾冬陞率領電影《武林怪獸》的演員古天樂、方中信、周冬雨、陳學冬、郭碧婷及包貝爾等昨日在北京出席首映禮。古天樂首次為電影出席內地宣傳，現場觀眾對他的跳舞場面甚感興奮，他說：「跳舞對我來說是非常容易的一件事，我在家經常跳的。」但戲中是要兩人一起跳舞，問如何拿捏？古仔說：「還好啊！因為我在家也會跟媽媽一起跳舞，她是我很好的舞伴。」而跟古仔在戲中一起跳舞的郭碧婷則說：「比吊威也，我覺得跳舞更容易！這次和古天樂一起演戲很興奮，跳舞那段戲我也練了一個月，但古天樂練了兩天就可以拍了，我非常羨慕他！」



周冬雨練得一把好聲



另一位型男方中信在戲中飾演跟古天樂為敵的反派，方中信說：「戲中我跟古天樂有感情戲，我很愛他，一直追着他，而且要跟幾位女士搶他！我還會跟他撒嬌呢！」古仔則比較好演，因為他在戲中一直對方中信拒愛，不用給他太多情感。這次的對手戲，絕對是考方中信的演技！



至於周冬雨則笑說：「我在《武林怪獸》裏面飾演的熊嬌嬌，是負責尖叫的，相信大家從預告片也看到了，拍完戲之後，我發現自己現在唱歌愈來愈好了，高音也能唱上去，感謝這部電影。」



打造新一代武林英雄



導演劉偉強說：「今次拍得很開心，雖然這是一部古裝片，但我不是用古裝手法來拍的，裏面拍的很多東西也比較顛覆，很現代亦很搞笑。」監製爾冬陞補充：「我覺得很開心的，一部合家歡的電影，又有新一代的俠女和大俠誕生，而且對他們來說也是一個挑戰，我自己看得很愉快。」