On Call 36小時零怨言　林峯聞女友笑晒口

藝人林峯出席電影《神探大戰》煞科宴，談到聖誕，林峯表示會跟家人度過，旅行與否要看家人安排，問到不想跟女友張馨月二人世界？他說：「呢段時間拍咗幾部戲，需要畀個腦休息，有時間都會畀空間自己。（拍拖後首個聖誕？）唔講喇！（會唔會交換禮物？）禮物唔係好重要，工作以外嘅生活最重要。（同佢一齊生活最重要？）我唔會中你哋計。（女友已融入家中？）唔講。」全程笑容滿臉！



另外，他稱今次首度跟導演韋家輝合作，大感開心及榮幸：「其實佢年幾兩年前就已經搵我，到拍攝嘅時候，覺得自己好似重新認識演戲咁，由製作到劇本都係個挑戰，每日都要打醒十二分精神，因為個劇本不斷變，埋位前都未知發生乜事。」對手蔡卓妍（阿Sa）以劫後重逢來形容，問他是否也拍到想死？他坦言：「係絕對值得，唔簡單，精神同肉體上好大挑戰，以前都試過捱好多個鐘冇覺瞓，今次係連續拍36小時，十幾年都未試過咁，不過大家係心甘命抵。」



問到他在戲中有甚麼驚險場口，林峯笑言沒有不驚險的場口：「有好多場戲都喺高空拍攝，但我本身畏高，但都冇辦法，頂硬上，望落下面千祈唔好有任何閃失否則會死，不過我知道自己拍緊嘅戲係難得一遇。」他又指似拍戰爭片，日日都聽到燒炮仗聲，揚言絕對願意再跟韋家輝合作，當作是挑戰人生。