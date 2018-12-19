囡囡想食呢樣嘢　藍帶廚模蔣怡投降話煮唔到

名模蔣怡出席「慈善賣嘢王」記者會，透露會捐出代言的美容儀器。受訪時講到她小時候夢想是食很多朱古力，她笑說：「真係好鍾意食嘢，嗰時家境普通，喺大陸長大，仲記得啲朱古力係一Pat膠咁好難食，有次唔捨得食塊朱古力，擺喺個袋度，點知溶到一Pat嘢，條褲全部都係，但都唔捨得掉，仲會攞嚟舔。」問到廚藝了得的她小時候可有想過做廚師？她表示：「又真係冇，細個屋企人唔畀我入廚房，係大個咗先發現自己有天分煮嘢食。」



輸畀隔籬飯香



她又表示女兒想食甚麼，自己都會盡力煮給她：「佢想整曲奇餅、麵包、Pizza都即刻整畀佢，聖誕節我都整咗個薑餅屋畀佢攞返學校開Party。」問到暫時可有囡囡想食的食物考起她？她想了一會兒笑言：「佢鍾意嘅嘢食有一樣考起我，我係冇可能做得到，就係隔籬屋嘅飯香。佢成日玩完返嚟都會話食咗好多，我話媽咪都有煮喎，仲好似煮得好過人哋喎，但佢都覺得隔籬屋好食，我好傷心，係個挑戰，但冇可能做到。」



開親子班教煮嘢食



講到在倫敦考獲法國藍帶廚藝學院最高榮譽文憑的她，可有想過做飲食生意？她直言想：「但慢慢，暫時覺得開餐廳唔適合我，因為我仲有兩個好細嘅小朋友要照顧，因為開餐廳要樣樣嘢親力親為，其實我都有個廚房喺火炭，可能遲啲會開親子班教煮嘢食。」



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