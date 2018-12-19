有誤會！張啟樂眼濕濕同姜皓文一攬泯恩仇

藝人張啟樂（Ben）出席「慈善賣嘢王」記者會，邀得一班朋友來支持之餘，張衞健、苗僑偉、劉心悠、黃鴻升、吳耀漢更拍片支持。其中姜皓文（黑仔）上台時，擔任司儀的Ben突然眼濕濕自爆個多月前不敢搵黑仔，擔心對方唔鍾意自己，黑仔即刻一臉愕然，隨便安慰對方表示：「兄弟嚟㗎嘛！」然後兩人攬攬，另一司儀Kawaii見到此情況都眼濕濕表示：「搞慈善真係唔容易，好多人會拒絕幫手。」



受訪時Ben表示沒有做電視台後就開了一個網上直播節目，見到台灣在直播時會賣產品，自己都有嘗試，結果反應很好，但中間遇到樽頸位：「因為唔係好多公司會同我合作，所以我就諗，如果我搵唔到人畀嘢我賣，我就唔用嚟賺錢，攞嚟做慈善義賣，所以今次就同願望成真基金合作，幫重病兒童實現夢想。」他表示活動將於明年1月21日舉行慈善晚宴，翌日就會開網上直播，兩日都會拍賣藝人朋友捐出來的東西。



講到在台上眼濕濕表示不敢搵黑仔，他解釋：「我唔係驚咗佢，我係好尊重呢個朋友，更怕會失去佢呢個朋友，我個幾月前唔敢搵佢，有幾個原因啦，一嚟佢套戲上，好忙，二嚟我哋有少少誤會，就係佢以為我唔鍾意佢，我唔識表達自己，唔知原來我嘅情緒會影響到其他人，我唔出聲原來都會影響到人，我點樣會唔滿意姜皓文，咁難得先有呢幾個朋友，我好珍惜，黑仔同我亦師亦友，佢係我嘅前輩，所以嗰次誤會後就更加唔敢搵佢，驚我搵佢佢唔睬我，即係證明我冇咗呢個朋友，但今日佢嘅出現令我好放心，呢個朋友冇走到。（你搵佢就一口答應？）開頭佢唔肯㗎，但點知佢今日出現，我放心晒。」