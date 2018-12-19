【劉愷威已回港】劉丹唔知楊冪會唔會返嚟

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》的演員劉丹與呂慧儀（長腳蟹）等，現身「冬至聖誕傳愛心」活動與長者大玩遊戲，兩人透露冬至及聖誕節也要開工，劉丹說：「到時應該會叫外賣一齊食一齊過節，會食好啲，但唔會太豪華。」長腳蟹笑言向來有大食大，冬至由劉丹請，新年飯則由劇中的「阿叔」單立文請：「論資排輩有排都未到我。不過我哋事無大小都鍾意慶祝，大家平時都會輪流請食嘢。」



「咁多年都係咁上下」



另外，劉丹表示兒子劉愷威已回港，並會逗留一段時間：「佢話想休息吓先，佢一路拍劇太辛苦，我見到佢都覺得心痛。（依家輪到你忙拍劇。）我哋好他條，其他人好羨慕，拍成世都願意。（叫阿仔客串？）唔知佢，佢有經理人公司。（新抱楊冪會唔會返嚟？）我真係唔知。（想唔想一家人團年？）咁多年都係咁上下，大家工作忙。」



呂慧儀爆阿仔多Party



至於長腳蟹透露兒子已經放假，她惟有盡量抽空陪伴：「我又帶唔到佢返公司，不過佢依家大啲，識多咗朋友仔，佢仲多Party過我。」對於同劇的林淑敏獲得最佳女配角，長腳蟹指他們已經食了幾次飯慶祝，並戥對方高興：「好難得，真係好開心，得到觀眾嘅認同，佢真係好努力。」劉丹笑言如果可以取得劇集獎就最圓滿，長腳蟹稱這將是他們下年的目標。



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