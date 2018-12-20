拍大量親熱戲　吳慷仁同阿Sa做好多動作…

「金鐘影帝」台灣男星吳慷仁早前夥拍蔡卓妍（阿Sa）拍攝電影《非分熟女》，上演一段充滿色香味的美味情緣。今次是槺仁的首部港產片，他在戲中飾演茶餐廳大廚，並要以全廣東話對白上陣，挑戰不少，他表示拍攝前做足準備：「我會下廚，但不是很厲害那種。我在台灣買了一個很大的鍋子，入面放了綠豆練習。我又台灣找了一個香港老師教廣東話，他在台灣開茶餐廳，我一邊食一邊學。」他稱在港讀劇本，有到茶餐廳實地觀摩，見到廚師們在狹少的地方非常勤快地工作，看得他傻眼：「他們給我一個很重的鍋子拍攝，我拍了幾個鏡頭就舉不起來了。」



另外，慷仁在戲中跟阿Sa有不少親密鏡頭：「有一些比較親熱的戲份，不太好拍，要做很多動作。（是否需裸露？）拍時有點凍。（首次合作會否尷尬﹖）大家都很專業。」他又大讚阿Sa很快可以進入狀況、很聰明：「她現在是一個很捧的階段，無論是年紀、經驗、狀態，很有energy，她演得很放鬆。」



講到愛情，慷仁稱在戲中的角色是浪子一名，剛好來港遇到阿Sa，成為了大家人生中的過客，而在現實生活中，他坦言也有不少過客，問到可曾錯過了對的人﹖他坦承：「有，很多年前錯過了一個女生，她是法國華僑，我們在台灣交往後分手，她離開台灣到香港工作，但一直沒有聯絡，她現在也許已經不在香港，但就是偶然會想起她，不是要把她追回來那種，而是一種情懷，人家對我很好，可惜我沒有珍惜。」



工作方面，慷仁稱正在放假中，因為感覺有一點點沒電了：「香港這部是今年最後一部，之前在台灣一直拍，感覺自己沒有方向、很累，後來在香港拍戲，令我對下一部戲有很多想法。因為台灣是舒適圈，會有一些習慣沒辦法改掉，我蠻喜歡別人否定我，會比較有挑戰性。（想挑戰甚麼角色﹖）我會想拍香港的警匪片，我是看香港片長大，感覺香港的導演都很擅長拍警匪，而且把男演員都拍得很帥。」





場地：英皇駿景酒店

化妝：Khaki Yan

髮型：Ming Ko＠100Grams hair