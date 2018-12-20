掃金流星錘！江若琳為糯米滋唔嫁蕭潤邦

相識十年、相戀一年多的藝人江若琳（Elanne）和「生煎包王」蕭潤邦（Oscar），將於本周在紅磡某酒店擺逾40圍喜酒大宴親朋，日前兩人抽空到金舖揀金飾，他們主攻巨型「流星錘」龍鳳鈪，準新娘試戴上手後，連Oscar也貪玩試埋一份，場面搞笑！之後Elanne再試戴斤両十足的超粗金頸鏈，期間Oscar搣未來老婆面珠，相當肉緊。一輪快閃掃金後，準新人就滿心歡喜拿住大袋金器離開。



媽咪送皇冠做嫁妝



昨日兩人受訪時被問到專揀重型金飾，Oscar大玩不文說：「我鍾意粗（操）嘢嘛！」並表示長輩覺得重型金飾，能顯得新娘更精神。Elanne則說金飾由未來奶奶及媽媽話事：「奶奶怕唔夠金器，所以再叫我去試款，媽咪仲準備咗皇冠畀我做嫁妝，最開心係喺內地嘅90幾歲阿爺會嚟。（斟茶畀阿爺時咪一定會喊？）我都唔敢諗。」



Ready度蜜月造人



Oscar更爆料籌備婚宴期間，曾提議請「特別嘉賓」贈興，但Elanne卻很大反應：「我話佢唔嚟得，如果唔見咗佢，我婚都唔結！」原來Oscar欲帶愛貓「糯米滋」到酒店影相，可是Elanne卻擔心愛貓會走失，最後他亦接愛妻意見。而婚宴後，兩人即往歐洲度蜜月，問是否造人之旅，Oscar直認：「我Ready咗啦。」



「畀佢哋盡情蹂躪」



貪靚的Elanne透露婚前幾日已開始「禁食」望速瘦，而當日會着一套裙褂、兩套婚紗及兩套晚裝，但只露背不低胸，問會否欠睇頭？Oscar搶答：「我會低胸。」至於玩新郎環節，新娘會派出小肥、前HotCha三位成員、JW等14位姊妹，迎戰Oscar的張繼聰、DJ Donald及細 So等兄弟團，問可擔心玩出火？Elanne搶答：「我會衝出嚟救佢，錫住佢。」問姊妹團可會錫住玩？兩人異口同聲話：「應該唔會囉，聽講啲遊戲都幾辣嘅，不過事先聲明唔可以玩浪費食物嘅遊戲。」問Oscar派開門利是時，可做定被「打劫」的心理準備？他好老定說：「唔怕，我會畀佢哋盡情蹂躪，其他方面我係冇價值嘅。」他又預告在婚宴上會給Elanne驚喜。



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