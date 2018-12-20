《獵鹿者》40周年紀念　爆迪尼路險命喪片場

今年係荷里活經典越戰片《獵鹿者》（The Deer Hunter）上映40周年紀念，當年影片上映時大受歡迎，並勇奪5項奧斯卡，包括最佳電影及導演。而在片中飾演Steven的男星尊沙維治（John Savage）最近受訪講拍攝《獵》的經過，其中更首爆他們當年拍攝時險喪命的經過！



尊說：「依家冇一間電影公司好似我哋拍《獵》時咁任由工作人員同演員冒住生命危險開工。羅拔、基斯杜化華堅（Christopher Walken）同我好彩仍健在，我哋差啲冇命！」他形容戲裏戲外都係「打仗」。



據尊講該片的戰爭場面在泰國取景，而他與基斯杜化及羅拔拍攝那場懸吊在桂河上60呎高的大橋一幕更發生意外，載住攝製人員的直升機機葉意外割斷他們的安全威吔，導致他們「半天吊」，由於基斯杜化曾是運動員及舞蹈員，他敏捷身手成功爬上直升機內，遺下他與羅拔仍吊在橋上。尊憶述當時的情況：「我哋當時好驚知道有可能會冇命。唔知點算好？跳落去下面全部都係石頭。我突然用羅拔片中角色名嚟叫佢：『米高，米高，我唔肯定我哋應該放手然後跳落水中。』而羅拔就呼喝我：『唔好用我角色名叫我，我哋就X快死！』之後我開始大笑並同佢講一於跳落去，結果我哋好好彩跌唔中石上而落喺水中，而水流仲沖咗我哋去製作人員嘅艇度。」