東方日報C1：栢芝帶小王子飛獅城合家歡過節

承認上月再做母親、誕下「小王子」的張栢芝，坐足月後懶理兒子生父是新加坡富商的傳聞，不避嫌偕同三個寶貝仔到新加坡合家歡共度聖誕！愛子心切的栢芝，為免「小王子」容貌曝光，施計做足保密工夫。



栢芝日前親自承認已誕下第三胎「小王子」，並在社交網跟粉絲及網民分享滿月之喜。而「小王子」生父的身份至今仍然是謎，曾有傳經手人是65歲的新加坡富商，亦有傳是內地商人孫東海，但前日栢芝就在微博以「假的」一一否認傳聞，更不避嫌帶同仔仔去新加坡過節！剛剛坐足月的她，昨日偕同寶貝仔與弟弟張豪龍、弟婦及姪女，一起離港出發到新加坡，趁聖誕佳節來個溫馨合家歡！



登機牌前大合照



昨日早上十點半，栢芝在社交網報告行蹤，以三個開心表情符號及搭飛機的符號，來表達要離開香港，並上載在香港機場拍下的獨照，相中戴太陽眼鏡、穿短褲的她，笑容滿面精神不俗。之後她更上載與張豪龍兩家人整整齊齊在登機牌前的大合照，並留言：「Let's go！」相中見長子Lucas長高不少，一臉英氣；至於二子Quintus則邊喝飲料邊叉腰，造型Chok爆！雖然栢芝在相片上「造手腳」，遮了航班編號及目的地，但據知她是乘搭早上十一時三十五分飛往新加坡的航班。



女子抱B掩耳目



雖然「全家福」未見幼子「小王子」，但有網民爆料，指見到一名女士抱着嬰兒上機，期間該女士和栢芝不時有所交流，故相信「小王子」亦有隨行，加上栢芝向來愛子心切，一定不捨與「小王子」分開。



其實栢芝由懷孕到生B，一直做足保密工夫，就算日前公告「小王子」滿月之喜，都未有公開B仔的廬山真面目，明顯是不想兒子受到騷擾！而昨日下午四時許，有新加坡傳媒拍得栢芝拖着Lucas及Quintus與張豪龍等現身新加坡樟宜機場，但依然不見「小王子」蹤影。



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