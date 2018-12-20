一招冧掂校長！趙哲妤囡囡國際學校面試成功

藝人趙哲妤（Uny）到面包台接受好友許嘉浩（Karl）主持論盡每周娛樂頭條的節目訪問，談及愛女趙真羽（小魚）接受了人工耳蝸手術後，獲國際學校收生修讀Playgroup課程。她說初時曾擔心囡囡戴着助聽器去學校面試，會令校方擔心要額外照顧而卻步收生，但其後第一志願面試的國際學校即時取錄囡囡：「小魚去學校面試見到小朋友學校四周圍好Colourful，又有好多玩具同大車，表現好雀躍機靈，更加想撲向校長Say Hello。校長都好開心，覺得小魚係活潑可愛嘅小朋友。」



憶起近兩年前起初知道小魚會有聽障問題時真的方寸大亂，一度以為醫生斷錯症，更感激Karl和身邊一眾好友陪伴支持，令她接受女兒聽障問題的事實，用正能量感染小魚天天漸漸向正面成長，更勸勉為人父母樂觀接納子女的缺陷，不要讓自己有任何一刻不好的情緒影響到小朋友。

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