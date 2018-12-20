緋聞男友被批花弗　劉佩玥嬲豬力撐周志文

劉佩玥（Moon）最近在無綫新劇《救妻同學會》以平陰髮型上陣演大學生，由自我隔離變「暖女」，熱心幫助朋友，繼而成為胡鴻鈞的太太。不過，看似喜劇的故事，內裏卻有一場綁架戲，令向來大膽的她也大呼驚驚。



唔會亂收兵



雖然非首次拍綁架戲，但她不諱言該場戲相當辛苦：「本身有潔癖，要瞓喺狗籠入面，好污糟，為逼真用埋黑布蒙眼同封嘴，我要喺個籠度掙扎，腰同Pat Pat都瘀晒。嗰度係廢置污水廠，當我靜落嚟後見到唔同種類嘅昆蟲郁緊，驚到打冷震，返屋企感覺成身痕。」講到劇中重視朋友，會幫朋友追女仔，Moon笑指現實中絕不會出手相助之餘，也不會胡亂發錯信號給異性，問到愛情路上是否很平坦？她說：「唔會好複雜，鍾意同唔鍾意都會講，好誠實，會接受自己唔好嘅嘢，每日都學緊。」



要畀母親過目



對於與周志文傳緋聞，問她何時認愛？她哈哈大笑指從沒刻意迴避話題，並自言感情認真：「以前啲經歷同對象，因為自己未Ready接受，所以先失去。（依家Ready好？）心態上Ready。（咁周生呢？）周杰倫？文仔（周志文）係一個好善良嘅人，以前報道令大家有疑問，識咁多年好清楚佢為人，唔係花弗，係對人好先畀人誤會，我為朋友願意去講呢樣嘢，唔鍾意其他人咁話佢，人身攻擊我冇嘢，但蝦我身邊人會反應大，好想幫佢講嘢。（公開戀情？）唔係需唔需要公開，係好朋友大家都知，等未來搵到一個可以付託嘅人我唔介意講。」更指即使公開戀情也要顧及母親感受，會先帶給母親過目。



化妝及髮型:Angela Shum@Anjo Makeup



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