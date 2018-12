倫敦影評人電影獎公布提名　GaGa不獲提名

第39屆倫敦影評人協會電影獎提名名單前日公布,之前橫掃多個美國影評人協會影后獎的Lady GaGa最終未能憑《星夢情深》(A Star Is Born)獲提名,令人大跌眼鏡!



相反,愛瑪史東(Emma Stone)主演的宮廷片《爭寵》(The Favourite)就橫掃10項提名暫時領先!影片除了獲年度電影及導演提名之外,Olivia Colman 及麗歌慧絲(Rachel Weisz)各獲兩獎提名。不過愛瑪則未獲提名。



至於影帝方面,英國男星基斯頓比爾(Christian Bale)就憑新片《為副不仁》(Vice)中前副總統切尼(Dick Cheney)獲年度男主角及年度英國/愛爾蘭男演員雙料提名「叫兩飛」!頒獎禮將於下月10日舉行。





第39屆倫敦影評人協會電影獎部分提名名單



年度電影

《臥底天王》(BlacKkKlansman)

《Cold War》

《爭寵》(The Favourite)

《登月第一人》(First Man)

《因罪之名》(First Reformed)

《快樂王子》(The Happy Prince)

《Leave No Trace》

《羅馬》(Roma)

《獨行煞星》(You Were Never Really Here)

《小偷家族》



年度外語片

《心動120》(120 Beats per Minute)

《Cold War》

《神奇女郎》(A Fantastic Woman)

《羅馬》(Roma)

《小偷家族》



年度英國/愛爾蘭電影

《Apostasy》

《Beast》

《爭寵》(The Favourite)

《快樂王子》(The Happy Prince)

《獨行煞星》(You Were Never Really Here)



年度導演

阿方素古朗(Alfonso Cuaron)《羅馬》(Roma)

Debra Granik 《Leave No Trace》

Yorgos Lanthimos 《爭寵》(The Favourite)

Pawel Pawlikowski《Cold War》

Lynne Ramsay 《獨行煞星》(You Were Never Really Here)



年度女主角

Yalitza Aparicio《羅馬》(Roma)

格蓮高絲(Glenn Close)《The Wife》

東妮歌莉(Toni Collette)《祖孽》(Hereditary)

Olivia Colman 《爭寵》(The Favourite)

Joanna Kulig 《Cold War》



年度男主角

基斯頓比爾(Christian Bale )《為副不仁》(Vice)

路拔艾華烈(Rupert Everett )《快樂王子》(The Happy Prince)

賓科士打(Ben Foster)《Leave No Trace》

伊凡鶴基(Ethan Hawke)《因罪之名》(First Reformed)

華堅馮力士(Joaquin Phoenix)《獨行煞星》(You Were Never Really Here)



年度女配角

Elizabeth Debicki《剋.寡婦》(Widows)

Cynthia Erivo《賊眉賊眼大酒店》(Bad Times at the El Royale)

Claire Foy 《登月第一人》(First Man)

Regina King 《If Beale Street Could Talk》

麗歌慧絲(Rachel Weisz) 《爭寵》(The Favourite)



年度男配角

阿當哉華(Adam Driver )《臥底天王》(BlacKkKlansman)

Richard E Grant《大老作家》 (Can You Ever Forgive Me?)

Michael B Jordan 《黑豹》(Black Panther)

Daniel Kaluuya《剋.寡婦》(Widows)

Alessandro Nivola 《叛逆性百合》(Disobedience)



年度英國/愛爾蘭女演員

Emily Blunt 《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)、《無聲絕境》(A Quiet Place)及《神探福爾摩侏》(Sherlock Gnomes)

Jessie Buckley《Beast》

Olivia Colman 《爭寵》(The Favourite)

Claire Foy 《登月第一人》(First Man)、《蜘蛛網中的女孩》(The Girl in the Spider’s Web)及《瘋· 魔》(Unsane)

麗歌慧絲(Rachel Weisz) 《爭寵》(The Favourite)、《叛逆性百合》(Disobedience)



年度英國/愛爾蘭男演員

基斯頓比爾(Christian Bale)《毛克利:魔森叢現》(Mowgli)及《為副不仁》(Vice)

Steve Coogan 《Holmes & Watson》、《Ideal Home》及《Stan & Ollie》

路拔艾華烈(Rupert Everett )《快樂王子》(The Happy Prince)

Richard E Grant《大老作家》 (Can You Ever Forgive Me?)及《胡桃夾子》(The Nutcracker and the Four Realms)

Daniel Kaluuya 《黑豹》(Black Panther)及《剋.寡婦》(Widows)



優秀電影成就獎

艾慕杜華(Pedro Almodovar)