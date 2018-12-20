被指「老整修」！伊能靜千字文澄清冇整容

台灣女星伊能靜育有一對仔女，被稱為「美魔女」嘅佢保養得宜，除皮膚滑溜之外，身材亦弗爆，一啲都唔似49歲！日前伊能靜喺洛杉磯被影到素顏後，再被指整容，對此佢喺微博發表千字文否認，並表示：「最近好多人說我整了，某種意義上，是變相讚美我變漂亮了。」



伊能靜透露自己戴咗兩年牙套調整臉形：「每隔四個月就主動找牙醫調整臉型（形）的需要，前一陣子太瘦下巴感覺太尖，跟牙醫溝通希望兩頰飽滿，重新做牙模設計。這陣子覺得有法令陰影，再次和牙醫溝通。這是我第四次依臉型（形）修正牙套…戴牙套真的是一個痛苦而漫長的過程，曾經晚上酸痛到頸椎疼痛、頭痛、沒辦法睡眠，付出這些時間和難受，我堅定的希望結果是我期望的。在最後一年，還有固定器的八個月，要與牙套相處整整四年，我真的佩服我對健康和美的意志。」



另外，佢又公開飲食心得：「每天大量綠色生或燙的根莖蔬菜（根莖蔬菜創造身體好菌。）一天2500CC（毫升）的水分，一個硬幣大小的堅果，一份粗糧，完全戒絕零食、甜品，我斷了牛、豬、雞等肉類（這部分請不要模仿，我有營養師指導我。）吃海鮮的原型，戒精緻澱粉，依然堅持不喝冷凍飲料，只吃低糖的水果。雖然忙到沒有太多時間健身，但我盡量步行，陪米粒（女兒）的時候，多走路，這樣一段時間堅持下來，感覺皮膚更緊緻，膚色也白皙。好油、低醣、蔬菜、原型食物，讓我感覺自己更精神…我不會因為有商店就告訴你擦保養品是萬能的。」



佢坦言：「當我看到許多人對我最惡毒的攻擊就是老、整、修時，我感到非常驕傲。」更指多數惡毒嘅評論來自女網民：「彷佛妳好看讓她們沒辦法過日子，她們說妳為了討好男人，殊不知只有最腐敗的腦才會想出這樣的形容詞，健康美麗最大的受益者是我們自身，我們應該肯定在不同年齡階段的女性追求健康美麗，而男人對妳神魂顛倒，更重要是妳對待自己神采飛揚的生活方式…正因為我們對內在外在的節制，所以我們才能活得自由且抬頭挺胸。」



伊能靜坦言當囡囡活到佢咁上下年紀時，身為媽咪嘅佢喺生理年齡上已非常老：「但我此刻跟秦先生旅行、跟兒子做音樂、帶著（着）公婆、媽媽、姐姐遊山玩水，為了到米粒中年時，我的身體還能自由的操作，我有了更大的動力，讓自己健康美麗。」

