集體回憶　麥哥利新廣告再演《寶貝智多星》

下周二就係聖誕節，如果要選最經典聖誕電影嘅話，那必定係1990年荷里活賣座喜劇《寶貝智多星》（Home Alone）！該片當年於北美大受歡迎勁收近3億美元票房。雖然影片上映至今已28年，但仍然成為影迷每年聖誕必翻睇嘅應節片之一，而去年聖誕《寶》在Google的搜尋次數狂升1,900%！



而今年Google就搵咗當年憑《寶》走紅的男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）在宣傳Google助手功能嘅新廣告中再演片中Kevin仔一角，在廣告中佢模仿多年喺戲中嘅經典鏡頭，不過昔日嘅百厭仔Kevin已38歲。麥哥利廣告中亦不忘幽自己一默，模仿昔日跳床一幕整親條腰。而個廣告噚日公開之後即成為「集體回憶」！更被《寶》fans瘋狂轉載，一日內YouTube的點擊率已高達386萬多次，足以證明Home Alone多年來仍深受影迷歡迎！



麥哥利高堅28年後在谷歌新廣告再扮《寶貝智多星》個細路，廣告跟足影片的鏡頭，食爆谷跳床(相)個廣告被《寶》fans瘋狂轉載，去年聖誕《寶》片在谷歌搜尋狂升1,900%