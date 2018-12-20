每人分到幾多？Wanna One年半吸金逾5億

去年6月在韓國人氣選秀節目《Produce 101》第二季中出線、8月7日正式出道的人氣男團Wanna One，合約將於今年12月31日屆滿，早前事務所宣布他們已落實不會續約，而他們會按原定計劃，出席之後舉行的頒獎禮，並會於1月24至27日假首爾高尺巨蛋舉行四場解散演唱會，為一年半的活動期劃上句號。



而今日有韓媒報道指，估計Wanna One在1年6個月的活動期間，總銷售額應該超過800億韓圜（約5.65億港元），亦有望升至900億韓圜（約6.36億港元），11名成員估計每人會平均分得10億韓圜（約700萬港元），因成員各人出席的活動及接拍的廣告數量有不同，所以收入亦會有差異。



據指估算的800億韓圜（約5.65億港元），已經計算將於下月舉行的演唱會。而銷售額中的純利益約為440億韓圜（約3.11億港元），其中CJ ENM事務所與Swing事務所將分得25%，其餘50%則是成員所屬的事務所所得，而成員要根據與事務所簽訂的合約分得一定的收入，部分事務所是5比5，而部分則是6比4，假如成員與事務所以5比5的比例分配收入，成員的收入則約為10億韓圜（約700萬港元）。



而隊中的人氣成員姜丹尼爾在韓國擁有強勁人氣，有多個個人廣告代言，他的收入估計會比其他成員高，據指他在廣告界的身價已在男團成員中數一數二，單是3個的短期合約已達3億韓圜，一年的合約亦叫價10億韓圜（約700萬港元）。



至於是個人練習生出身的金在煥，在加入Wanna One是沒有所屬事務所，所以他的收入亦不用跟其他事務所瓜分，直至他簽約CJ ENM事務所之前的所有收入都全歸金在煥一人，所以估計他一人的收入可達22億韓圜（約1,600萬港元）。