堅‧減咗！JW自誇瘦人唔瘦波

正積極為首個澳門騷排練的王灝兒（JW），晒腿出席籌款騷《慈善星輝仁濟夜》記招，現場見JW明顯清減不少，她興奮指日前再去試演唱會衫時，條拉鏈終於成功拉上：「好驚拉唔上，之前係去到一半，依家瘦番少少。（心口有減到？）心口一樣大！今個月都好大壓力，日日都要做嘢、又要減肥。（瘦咗幾多磅？）大咗個磅數好奇怪，冇乜升跌，有時突然瘦、有時又會重咗，望住個磅人都癲！（望住男友Tarzan咪唔癲？）有一齊做運動嘅，帶隻狗仔落去行。」不過就因演唱會撞正新城頒獎典禮日子，故不能出席。



做廿四孝女友



聖誕節將至，JW透露一早與男友互送禮物，又冧指特意安排正日於早上時間排練，夜晚就可以抽時間食飯慶祝，果然是「廿四孝女友」：「見佢部電話壞咗，整仲貴過買部新，就買咗個新電話畀佢，而佢又見到我部電話壞咗，又買咗部新電話畀我。」甜到漏兼默契十足！



搶花球企後啲



講到本周日為好友江若琳及蕭潤邦的婚禮擔任姊妹，她表示：「係第2次做姊妹，佢哋兩個真係好Sweet！（會取經？）係戥佢哋開心嘅！」記者提點JW記得去搶花球時，她尷尬笑話唔想畀人影低搶花球一幕：「細個唔知咩意思、覺得係一個遊戲就會搶，大個就唔會啦，到時企後少少。」