安排Kenny接花球　祖兒阿Sa要Mani預繳金豬

天后容祖兒與蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）及阿嬌的中學同學Cindy四位姊妹團成員一齊受訪。問是否收到大利是？她們說：「18號簽字註冊當日已經收到一對新人畀嘅利是、仲有嬌媽、阿嬌奶奶同爺爺都有畀。」祖兒還爆自己收了Double（利是），她解釋：「呢個係貪得無厭嘅精神！」



爆Yumiko係酒筲箕



雖然今日沒有接新娘及玩新郎環節，但阿Sa透露今晚會有驚喜製造送給Kenny（關智斌）：「因為網上有聲音好想Kenny接到花球，都想接納網民意見。（你同祖兒唔係要搶，你急啲！）唔需要，唔通我同祖兒結婚咩。」隨即二人扮咀嘴，對經理人霍汶希（Mani）表示下隻金豬想送畀阿Sa或惠英紅，兩人即笑說：「可以送咗先，始終有一日會用得到，可以預繳，好似買樓花咁。」



日前阿嬌註冊時，祖兒爆金句，她沾沾自喜說：「其實嗰日我只係自言自語，唔知點解咁都聽到，好似裝咗偷聽器，不過今日想以清醒感覺記住今晚每個時刻，所以頂酒交畀Yumiko同Cindy。」祖兒又爆Yumiko是酒筲箕。



天后一人身兼三職



在旁的Mani插口說：「嗰日楊生（楊受成）飲緊阿嬌斟茶，祖兒都有發生蝦碌嘢，祖兒呢個大妗姐講咗句：『飲過新抱茶靚過麥當娜！』」祖兒笑言因為兩個姊妹去了廁所，所以她才一人兼大妗姐、斟茶同接禮三職，阿Sa即問：「咁你今日食咗藥未？」祖兒笑說：「打咗底放心啦！（你上次特登買新衫！）其實我唔講錢，今日所付出全部都係感情。」



石恆聰飲喜酒取經



阿Sa表示是愛同責任，難道兩人連人情都慳番？祖兒好大反應：「唔係，要畀呀！我阿媽同Sa媽都送咗禮畀阿嬌，我媽咪送咗豬鈪畀佢，唔係，係龍鳳鈪，媽咪嘅錢咪即係我哋嘅錢。」阿Sa大方透露男友石恆聰會來飲喜酒，問兩人是否要取經？她說：「今日專程嚟賀阿嬌同Michael（賴弘國）。」



當眾人呼籲祖兒催阿Sa結婚時，祖兒作狀吹氣，吹了一下：「我吹咗啦，唔關我事，陣間要即場比武招親添。」阿Sa表示剛見到班兄弟個個都好省鏡，不過是第一次見，要慢慢認識，然後再交換聯絡，祖兒聽罷笑說：「呢啲咪好姊妹囉！」

