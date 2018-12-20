香港代表輸晒　梁雪瑤當係寶貴經驗

剛出爐亞姐香港區冠軍梁雪瑤與亞軍張右雨出席贊助商領獎活動，對於香港區代表全部空手而回，梁雪瑤坦言感到失望：「作為香港代表未能為香港爭光，不過今次都係好寶貴嘅經驗，有時努力咗都唔係一定有（回報）。（即係有黑幕？）唔係，有時損失咗啲嘢，上帝會畀另一啲嘢你。（覺得輸咩？）冠軍（王路瑤）畀我年輕，跳舞畀我叻，大家都有個『瑤』字，特別有親切感，我係『大瑤』，佢係『小瑤』。」



而張右雨對於奪得香港區亞軍，坦言已感到滿足：「選香港區時以為自己冇機會，有亞軍係bonus，可以馬六甲表演亦都好難得。以為佢（梁雪瑤）已經係最高，點知其他佳麗更加高，我就覺得『OK，enjoy！』（覺得輸高度？）佢哋好多都係專業模特兒。」對於有指她與人氣男團MIRROR成員江熚生撻着，張右雨承認曾與對方拍拖，不過已經分手好一段時間：「已經係兩年前嘅事，大家仲係朋友。（參選時有冇發訊息支持你？）大家有互相支持，知道佢好努力，我都好努力。（拍咗幾耐？）唔係好耐，以前跳舞時一齊。（有機會一齊番？）將來唔知，依家專注工作。」

