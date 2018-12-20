阿嬌同老公許下承諾：我們會真的幸褔

今晚舉行盛大婚宴的鍾欣潼（阿嬌），身穿唯美婚紗現身，英皇娛樂老闆楊受成拖着阿嬌進場，阿嬌一出場，即獲全場賓客拍手歡呼，有份出席的薛凱琪及何超蓮等更高聲吶喊：「阿嬌好靚呀！」上台時，楊受成說：「我知你（賴弘國）識聽中文，知你識聽廣東話㗎，總之你要對阿嬌好好呀！」引來台下大笑。而阿嬌和老公賴弘國在台上致詞答謝來賓時，也不禁眼濕濕，並向雙方家長許下承諾說：「我和弘國以後會一起孝順你們，我們會真的幸福。」



之後到楊受成致詞說：「多謝各位親友，你哋今日蒞臨Michael同阿嬌嘅大喜日子，我喺呢度祝福佢哋百年好合，永結同心，幸福快樂。但我希望佢哋唔好連生貴子，因為阿嬌大咗肚呢，就做唔到嘢，因為對英皇娛樂嚟講，佢係其中一個最搵錢嘅Artiste。」企喺隔籬的阿Sa就插嘴說：「金蛋呀！」阿Sa說：「我幫佢頂住先！」阿嬌聽到就好精靈地說：「即係幫我大住肚先係咪？」阿Sa爆笑回應說：「幫你做住嘢先呀！」



一對新人在台上合卺交杯及切蛋糕，又與雙方家長和兄弟姊妹團在台上祝酒，阿嬌與老公更不時深情對望，認真Sweet爆！婚宴期間播放今年五月阿嬌在美國舉行婚宴的片段，片中當時好友蔡卓妍（阿Sa）在台上致詞時邊說邊哭，回想多年合作的經過。至於視阿嬌如親女的楊受成，除全包了婚宴費用外，還送了一幢千萬的上海豪宅及一對龍鳳鈪給阿嬌送嫁。

