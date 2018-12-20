持老婆牌機場等林嘉欣　青雲：郭藹明頂唔順

英皇賀歲猛片《廉政風雲》於明年春節黃金檔推出，電影由影帝影后級人馬劉青雲、張家輝、林嘉欣強陣出擊，青雲一句「打大老虎」點出全片重心。今次劉青雲與林嘉欣飾演兩夫婦，更是在廉政公署共事的拍檔，兩人無論是夥伴關係以及婚姻感情，在戲中都備受考驗。



由於兩位都是影帝影后級人馬，即使第一場戲就要拍分離的劇情，嘉欣及青雲表現亦相當專業。但其實嘉欣的心情非常複雜，一方面要投入角色傷感的情緒，而另一方面又為可以與自己的偶像青雲對戲感到興奮。當時拍攝正值深夜時分，嘉欣因應劇情而黯然離去時，天上竟落下綿綿細雨，令氣氛變得更加淒美。



另一場戲就講述兩夫妻在機場再次相遇，隨着嘉欣回到香港，兩人的關係亦和好如初，青雲亦手持寫着「老婆」的接機牌，場面溫馨，青雲笑說：「如果Amy（郭藹明）見到我拎住呢個牌去接佢機，肯定頂唔順。」就連嘉欣亦大呼這個行為好sweet，看來青雲無論戲內戲外都是相當浪漫。這幾場戲全都在香港機場拍攝到通宵達旦，吸引不少旅客駐足觀看，畢竟可以同時見到兩位大明星是非常難得。



