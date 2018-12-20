問准仔仔！千嬅宣布明年開50場巡唱

歌手楊千嬅假北京三里屯為其《My Beautiful Live楊千嬅世界巡回演唱會》舉行發布會，宣布明年將開啟約50場的全新世界巡迴演唱會，平均一星期便要跑一場巡迴演出，對她而言是一個龐大的體能考驗。會上千嬅首度公開及介紹演唱會的主題及幕後團隊，與大家分享演唱會的主題概念，她表示自己理解中的「美滿人生」並非只是一個單純開心的人生：「對我來說，不一定是要事事如意，心想事成，反而即使有難關，有挫折，只要能夠令我成長，令我進步，我都一樣慶幸有這個過程。我相信能夠懂得欣賞所有的完美和不完美，才會擁有最美好的人生。」



被問到巡演的籌備工作時，她透露稍後會遠赴新西蘭進行半個月的拍攝，之後又會去法國巴黎親自挑選了舞台服飾。至於舞台美術設計，她表示會為大家帶來驚喜：「這次絕對是一個突破！無論是舞台機關的設計，音樂和舞蹈的編排，燈光和LED大屏幕的配合，都將是全新設計。」



千嬅台上首次談到巡唱始源，兩年前她跟丈夫丁子高到韓國睇騷，她驚嘆現場氣氛如此熱烈，卻嘆息已身為人母應以家庭為先，應該已沒機會舉行巡唱。誰不知老公不屑地說：「你嘅（巡唱）都未開始。」她說：「好多謝佢將呢一翻說話放喺心，好想有生之年做樣嘢，就算我唔喺度，個仔都可以睇番。」問到Torres可知道巡唱一事，她說：「佢依家好明㗎啦。尋晚有時間同佢行一陣街，佢仲整惑我大嗌『這個是楊千嬅』。」



發布會上亦宣布她正式簽約成為「正向文化娛樂有限公司」旗下藝人，這代表了千嬅演藝事業的另一個新階段。該公司老闆就是她的老公丁子高，她坦言是一個頗冒險的決定，她說：「因為未試過嘛！佢公關公司又要忙，嚟緊佢都會好辛苦。」人緣廣的她獲好友拍片祝賀，包括張學友、校長譚詠麟、甄子丹、古天樂、陳奕迅、周杰倫、余文樂等。今日正是她與老公的結婚紀念，在祝酒時現場嘉賓一起鼓掌起哄祝福，見慣場面的兩人也有點招架不住。



