與心悠組鐵三角！三哥齋打談情留畀黃宗澤

邵氏網劇《守護神之保險調查》由苗僑偉、黃宗澤及劉心悠組成調查員「鐵三角」偵破保險奇案。但今次「最佳拍檔」苗僑偉（三哥）與黃宗澤則互換崗位，苗僑偉變成「阿四」打餐飽，黃宗澤則與劉心悠浪漫談情。



邵氏網劇《守護神之保險調查》將於下星期一（24日）晚八時三十分在翡翠台隆重播出。劇集由「最佳拍檔」苗僑偉與黃宗澤孭飛，配搭劉心悠、徐子珊、許紹雄、姜皓文及溫碧霞等演出，幕前卡士強勁，幕後班底亦星光熠熠，由鍾澍佳監製，鬼才陳十三擔任編劇，在香港、深圳、吉隆坡及遠赴布拉格四地取景，製作不惜工本。



鬥氣冤家床上激戰



黃宗澤與苗僑偉多次合作，今次卻調換崗位，他扮演苗僑偉的上司，加上太子女劉心悠組成保險公司的鐵三角調查員，各有專長，連番偵破多宗保險奇案，同時亦帶出守護真相的重要訊息。黃宗澤角色雖然口花花，但內心卻是「暖男」，賺錢供女友讀書，卻被拋棄，感情受創。而他與劉心悠飾演歡喜冤家，不時鬥嘴，但慢慢察覺最好的可能已在身邊，由「兄弟」因了解變成情人，浪漫到爆，更有床戲，他還自爆是演出以來最激的一次，令人期待。



徐子珊吼中筍盤



飾演前警察的苗僑偉劇中包辦動作、爆破及飛車動作場面，他亦投訴所有打殺危險場面通通有份，反觀黃宗澤則與劉心悠卿卿我我，談情說愛。不過身為型佬的他，劇中都有不少艷福，其中之一是賺錢至上的「港女」徐子珊，她發現「筍盤」後嗒晒糖主動出擊，但苗僑偉卻因故成為「愛的逃兵」。



歐陽靖蠱惑仔捱義氣



藝人歐陽靖（MC Jin）憑內地節目《中國有嘻哈》爆紅，成為綜藝節目及劇集的搶手貨，今次參與此劇飾演有情有義的蠱惑仔，原來由總製片人樂易玲打出「友情牌」，親自邀請這位大紅人演出，樂易玲表示：「MC Jin第一次入嚟TVB拍劇就係我搵佢，大家識咗好耐，今次搵佢演出好順利，佢返咗嚟拍兩個星期，大家合作得好開心。」



MC Jin戲裏戲外有情有義，因被流亡醫生翟天臨相救，故對他義無反顧的挺身維護，義字當頭。此外，劇集主題曲雖未有由他主唱，卻找來更有韻味的歌手A-Lin（黃麗玲）主唱，為劇集增添味道。



徐冬冬電暈吳岱融謀身家？

有「中國第一美胸」美譽的內地女星徐冬冬於劇中飾演吳岱融的女人，不時性感打扮兼大晒35E「胸器」，相當養眼。收山江湖大佬吳岱融曾叱咤江湖，霸氣十足，但對着性感尤物徐冬冬卻被搞到神魂癲倒，千依百順，還投資開戲力捧她。而她除了是吳岱融的女人，亦是黃宗澤的「前度」，關係錯綜複雜。



吳岱融被徐冬冬的迷湯電暈，身為女兒的劉心悠卻對惹火「後母」看不過眼， 覺得她全心騙父親的財產，故「母女」碰面分外火爆，就像火星撞地球，每次碰面均針鋒相對，爆發不少搞笑衝突。