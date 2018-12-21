胡琳贈祼男月曆　陳志雲生日王喜勁有心思

藝人陳志雲與胡琳主演的舞台劇今晚首場公演，吸引不少藝人捧場，包括密友王喜、鄧健泓夫婦、孫耀威夫婦、莊思敏、蘇玉華、吳業坤、無綫高層樂易玲、前無綫高層曾醒明等，場面熱鬧。當晚60歲正日生日的陳志雲，獲大會獻花及送上蛋糕慶祝。



受訪時，陳志雲透露胡琳送了一個澳洲半祼男月曆作生日禮物，胡琳聞言即澄清：「係慈善月曆，我自己都收埋一個，連老公都唔知！依家公開咗當畀個目標佢。」陳志雲表示並無特意安排首場在正日生日：「On stage係最好嘅禮物，相信冇一個生日比今年更難忘。」問到生日如何慶祝？他透露稍後會與朋友聚會，而昨晚已獲密友王喜及朋友提早慶祝，並收了60份不同的禮物，包括木製牙刷、面膜等，笑言：「佢應該嫌我口臭同皮膚粗糙！」問到生日願望？他坦言好感恩，希望大家能開心快樂、以正能量去面對每一天。



提到有不少無綫的前同事捧場，指他們關係友好，陳志雲直言一向有保持聯絡：「前排喺無綫頒獎禮見到樂小姐（樂易玲），我叫佢有時間就嚟，佢21號都同囝囝去泰國旅行。」而他亦透露完成舞台劇後會到台灣旅行休息三天，稍後便要返回工作崗位。



而胡琳透露老公會在尾場（23日）才來捧場，問到可有親暱場面？她表示場場都會同陳志雲接吻，陳志雲笑言會在尾場錫得激烈點！

