幾時造人？阿嬌擺完酒工作忙爆冇假放

歌手鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」老公賴弘國的婚宴約於十時左右開始散席，第二批賓客包括洪天明、張敬軒、吳千語、黎國輝夫婦、楊諾思等相繼離席，姊妹團之一的鄭希怡先送囡囡梁浸浸上車後再返回場內；另一姊妹成員Cindy（阿嬌中學同學）就與專程由台灣而來的楊丞琳及陳妍希登上座駕離開；薛凱琪（Fiona）孖何超蓮翹手踏出酒店大門，其中Fiona更笑謂好開心；最後英皇娛樂老闆楊受成攜太太以及霍汶浠（Mani）步出會場，Mani於臨上車前向傳媒表示所有賓客全散，而在場工作人員亦透露一對新人及姊妹團於另一出口離開。



眾人移師到灣仔舉行after party，約12時半，容祖兒、薛凱琪、何超蓮、關智斌、張致恒到場，之後老闆楊受成到場，問剛才可是很感動？他豎起手指公讚好。其後鄭希怡與老公及經理人霍汶希亦到場，問是否好感動？她謂：「係。（你有冇喊？）眼濕濕。（阿嬌之後有冇假放？）冇，有工作會照做。」



之後一對新人到場，賴弘國拖實阿嬌落車，阿嬌換上黑色吊帶長裙，見到記者時有些愕然，問剛才是否好開心感動？有冇喊？急急腳入場的阿嬌表示：「冇呀冇呀。」問之後有冇假放？她謂：「冇呀。」問會否趕住生仔？她擰頭甜笑。



約1點15分左右，吳千語搭的士前來，她問記者眾人是否已到晒，記者問她為甚麼咁遲？她謂：「因為對鞋唔舒服，所以返咗去換鞋。（頭先係咪好感動？）係呀，因為嗰啲片好感動。」之後就入場。





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