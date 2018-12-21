東方日報C1：阿嬌嗲老公「能幫我懷孕嗎？」

榮升賴太的鍾欣潼（阿嬌）和台灣醫界男神賴弘國（Michael）昨晚在港正式舉行婚宴，靚爆新娘子穿上Deep V婚紗性感高貴，三度甜蜜咀嘴，當上人妻後下一步是努力「造人」，她心急向老公撒嬌：「你能幫我懷孕嗎？」臉紅的Michael說：「我也很想。」勁Sweet！



阿嬌和賴弘國的馬拉松婚禮，由洛杉磯到大前日香港註冊，到昨日筵開38席招待親友，現場以歐陸式秘密花園布置，有擺滿鮮花的花路及甜蜜婚照。阿嬌穿上Deep V婚紗和老公於傍晚六時半現身，Michael相當細心幫老婆整理裙襬，大晒婚戒兼三度錫老婆。問到準備甚麼禮物給老婆？他說：「小節目，是秘密。」又透露練習幾個星期，好緊張。阿嬌試探說：「練幾個星期，即係唱歌啦！」他笑道：「不能透露，但我不懂其他事。」



問到可習慣被喚作「賴太」？阿嬌甜笑稱已習慣：「我姓賴㗎！好好用，可以隨時用。」問Michael可有愛的宣言？他說：「一陣真心發揮。（先透露？）好緊張，陣間想一想怎樣講。」阿嬌幫口說：「其實訪問佢只係叫我出嚟就算，因為佢好怕醜呀！（改口叫老公？）一直都叫老公。」Michael亦附和：「我都一直叫她老婆。」問到造人大計時，阿嬌望着老公用國語說：「你能幫我懷孕嗎？」對方即答：「我也很想，順其自然吧！」對於Michael畀老婆100分，問她靚不靚？他竟以廣東話說：「幾靚！」隨即阿嬌和記者起哄說：「幾靚咋？」他即補飛說：「好靚女呀！」



阿Sa要Mani預繳金豬



婚宴開始時，新娘換上另一款白色透視婚紗，由老闆楊受成翹着手進場，她在台上邊喊邊致謝：「好感謝上天畀我遇到所有愛我的人。」Michael多謝嘉賓到來見證他們幸福時刻，並對台下嬌媽說：「放心把女兒交給我。」而楊受成則搞笑叫阿嬌：「唔好連生貴子，大咗肚做唔到嘢，因為佢係公司其中一個最搵錢嘅藝人。」蔡卓妍（阿Sa）立即表示會幫手頂住先。



擔任姊妹團的容祖兒、阿Sa、鄭希怡等齊稱收到大利是，談到拋花球，阿Sa已打算送花球給關智斌，問到似乎她和祖兒「急需」花球？阿Sa說：「唔需要，唔通我同祖兒結婚咩？」二人隨即扮咀嘴，更指經理人霍汶希（Mani）稱下隻金豬想送給她或惠英紅，阿Sa笑說：「可以送咗先，始終有日會用到，可以預繳，好似買樓花咁。」她更大方透露男友石恆聰會來飲喜酒，但否認來取經，記者叫祖兒快些催阿Sa結婚？她扮吹氣說：「我吹咗啦！陣間要即場比武招親呀！」



結婚蛋糕高過人



至於「閃爆新娘」由證婚儀式到昨晚婚禮佩戴的4套珠寶鑽飾，英皇珠寶贊助超過1,500萬元。楊受成開心「嫁女」，大手筆送一幢千萬元上海豪宅及一對龍鳳鈪外，更包起六星級酒店38圍酒席，「重量級嫁妝」估計達1,200萬元。而祖兒和阿Sa「重手」送上價值10萬元、高達1米90的結婚蛋糕，分6層及充滿歐陸宮廷色彩，頂層是一個夢幻城堡。



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