《造星》阿Dee拍劇！羅伊婷「乞人憎」搶Fo

羅伊婷（Daisy）、趙詠瑤（Kimi）、胡希文（Yoyo）和何啟華（阿Dee）為ViuTV全新劇集《做演藝嘅》演出，故事講述阿Dee飾演的杜魯福於演藝學院畢業數年後，滿腔熱誠投入演藝工作，可惜星途暗淡。



第一集劇情就講到阿Dee擔任演技班導師，教Daisy、Kimi及Yoyo等做戲扮喪屍，落力的阿Dee更因此而不慎拉傷背部，把手舉高亦感痛楚，不過他坦言劇集拍攝進度趕，就算拉傷都要繼續拍攝「頂硬上」。首次「擔正」做女主角的Yoyo補充：「我都係一停機就會留意幕後團隊有冇笑，微笑代表收貨，大笑就真係有效果！」至於選美節目出身的Daisy在劇裡飾演一名「港女」，凡事諸多挑剔又拜金，她笑言不怕被觀眾討厭，只怕不被記住：「如果觀眾諗起『港女』就會諗起Daisy，咁都係一件開心事，都證明我演呢個角色演得成功。」

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