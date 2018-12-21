離開亞視發展事業！王家敏怨恨被埋沒

藝人王家敏擔任公關名人葉家寶及黃守東於面包台主持的全新節目《關公與您》嘉賓，曾從事財經公關行業工作的王家敏表示，今天的公關工作比以往的困難，因現時資訊發布的即時性比以往需求更大，故對公關而言是全新的挑戰。



提到當年參加選美的經歷，家敏表示自己從小就是一個愛美的人，故此對於能夠以最美一面示人的選美及演藝圈工作十分有興趣，因為可以天天打扮成最美的狀態示人。她又表示，自己是一個喜歡問問題的人，所以覺得主持節目訪問別人，並將別人的想法帶出，是件很有趣的事。



於亞視的日子，家敏表示對於亞視是「又愛又恨」，愛是由於亞視給予其機會成為亞姐亞軍；恨的是在自己作好準備於演藝事業作出發展時，亞視卻遇上危機未能提供機會給她。現時她全力發展自己的美容事業，又正進修珠寶設計的課程，她表示自己離開亞視後經過不少的沉澱與思考，經歷過才能思索出現時的發展路向，並很高興能將自己的喜好結合成自己的事業。

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