Wanna One《KPMA》奪4獎成大贏家

首年舉行的韓國「第1屆韓國大眾音樂獎」(KPMA)在京畿道高陽市舉行,不少得獎的歌手都沒有出席,而有現身頒獎禮的人氣男團Wanna One,就一連奪得最佳藝人獎、人氣獎、本賞及歌手獎,成為全晚大贏家。



而缺席頒獎禮的EXO亦獲頒人氣獎及本賞,沒有出席的TWICE則奪得本賞及音源獎,同樣未有出席的防彈少年團(BTS)則獲頒本賞及專輯獎。



以下為得獎名單:



新人獎:THE BOYS、(G)I-DLE

本賞:MAMAMOO、Oh My Girls、Roy Kim、NCT 127、Jang Deok Cheol、MOMOLAND、BTOB、Red Velvet、TWICE、Wanna One、防彈少年團

地下歌手獎:SHAUN

最佳藝人獎:Wanna One

Solo舞蹈獎:金請夏

組合舞蹈獎:Red Velvet

Hip Hop獎:Simon D

Trot獎:太珍兒與康男、洪真英

大眾歌唱表演獎:Pentagon

抒情歌獎:BTOB

OST獎:Ben

韓流公演獎:Super Junior

歌手獎:Wanna One

音源獎:TWICE

專輯獎:防彈少年團



