Wanna One《KPMA》奪4獎成大贏家

2018年12月21日 07:05
  • 東網電視
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    韓風吹！

    首年舉行的韓國「第1屆韓國大眾音樂獎」（KPMA）在京畿道高陽市舉行，不少得獎的歌手都沒有出席，而有現身頒獎禮的人氣男團Wanna One，就一連奪得最佳藝人獎、人氣獎、本賞及歌手獎，成為全晚大贏家。

    而缺席頒獎禮的EXO亦獲頒人氣獎及本賞，沒有出席的TWICE則奪得本賞及音源獎，同樣未有出席的防彈少年團（BTS）則獲頒本賞及專輯獎。

    以下為得獎名單：

    新人獎：THE BOYS、(G)I-DLE
    本賞：MAMAMOO、Oh My Girls、Roy Kim、NCT 127、Jang Deok Cheol、MOMOLAND、BTOB、Red Velvet、TWICE、Wanna One、防彈少年團
    地下歌手獎：SHAUN
    最佳藝人獎：Wanna One
    Solo舞蹈獎：金請夏
    組合舞蹈獎：Red Velvet
    Hip Hop獎：Simon D
    Trot獎：太珍兒與康男、洪真英
    大眾歌唱表演獎：Pentagon
    抒情歌獎：BTOB
    OST獎：Ben
    韓流公演獎：Super Junior
    歌手獎：Wanna One
    音源獎：TWICE
    專輯獎：防彈少年團

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