享受畀女撩！「海蘭察」王冠逸自認精壯

現年30歲的藝人王冠逸入行10年，今年憑宮廷劇《延禧攻略》「海蘭察」一角彈起，名利雙收，先後勇奪多個影視獎項，攀上事業高峰，但他坦言未能讓亡母見證其成就而感遺憾。另外，於劇中吸引「明玉」姜梓新主動出擊的他，自爆現實中亦同樣怕醜被動：「享受被女生撩的感覺。」



欣賞港產警匪片



王冠逸（Lawrence）早前分別奪《2018金橡樹獎頒獎盛典》「亞洲新銳演員」及《第14屆中美電影節》「金天使獎最佳男配角」，表示獎項是一個很大的鼓舞，更豪言明年可能問鼎「男主角」寶座：「確實得獎那天非常開心，但我一直抱着一個順其自然的心態向夢想努力，我也沒有限制自己下一個目標，只希望可以嘗試更多不同的角色，獎項只能隨緣，說不定來年我會拿男主角獎呢！」他很希望遇上能夠觸動人心的劇本及角色，表示一直欣賞香港的警匪動作片，特別想與惠英紅、周潤發及郭富城等實力派演員合作。



離鄉別井非孤身作戰



出生於馬來西亞的Lawrence，曾到日本受訓兩年，及後主力於新加坡發展，直至兩年前他被伯樂兼好友秦嵐賞識，毅然到中國發展。他笑言自己一生漂泊，感恩過往經歷讓他不斷成長，造就了今日的他。雖然自小離鄉別井，但他卻不認為與家人的關係疏離，反而至親遠方的關心，讓他覺得不是孤身作戰，他說：「我覺得想念家人是很正常的，所以我經常都會打電話、跟他們視訊，我爸常短訊關心我，我弟亦會不時告訴我家裏的狀況，讓我覺得他們就像在我身邊一樣。」



身材被討論感奇怪



談及《延》劇爆紅，他笑指拍攝時已預料反應不俗，只是沒想到有如此佳績，亦沒想過自己的身材成為焦點，平日的半裸照片更被瘋傳：「很多人討論我的身材，其實我覺得很奇怪，因為我只是比較精壯，不是很大隻，離我理想中的身形還有一段距離。」他表示與同劇演員像一家人，直至現在每天都會以短訊聯絡，又爆好兄弟「傅恒」許凱表裏不一：「許凱戲中冷冷酷酷的，私底下卻是古靈精怪，可以說是另一種可愛。」



Lawrence笑言與「海蘭察」的性格很相似，都是比較單純天真，就連與異性相處也同出一轍：「海蘭察不太會撩妹，他是有種特質讓女生放下防備去喜歡他，而我也有點相似，都是比較被動，但也要看感覺，如果是喜歡的女生，我會很享受被撩。（你喜歡怎樣的女生？）簡單、在一起很舒服的那種。」



遺憾 亡母看不到成績



他坦言與去世的母親感情最好，每次提起亡母，他都流露真摯笑容，他說：「媽媽很放手讓我做想做的事，她認為孩子開心最重要。（她是你的粉絲嗎？）我以為我父母都不太看我拍的戲，可是他們不知不覺在談話中透露有留意我的作品，比如說哪個鄰居在報紙上看到我，或者問我那天拍的那一場戲怎樣，就讓我知道雖然他們平時不太愛說出口，但心底還是支持我，讓我覺得特別暖心。」



提到早前奪獎後感謝亡母，他坦言希望能與媽媽分享喜悅：「其實拿了這個獎項，一個大遺憾就是她看不到吧，在她走之前我沒做出太大的成績，可能在她走之後才做得比較出色，但我相信這是媽媽在上天給我的保佑，讓我那麼順利。」



服飾：Salvatore Ferragamo



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