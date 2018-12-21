「19禁」韓女團辛酸史：憂違約跳色情舞

韓國「19禁女團」Stellar前成員佳英最近受訪大爆入行7年的辛酸，坦言悔不當初，曾因擔心違約而不敢逆事務所之意，被迫賣弄色情大跳意淫舞，慘令父母蒙羞而感愧疚。於2011年出道的韓團Stellar由男團「神話」隊長Eric親自培訓，曾以可愛形象示人，惜發展不如意，於2014年由其他製作人接手後，推出《Marionette》一曲轉走性感路線，MV被轟衣着暴露兼舞姿色情而被冠以「19禁女團」稱號，翌年推出《Vibrato》一曲以T-Back襯旗袍的出位造型而被轟褻瀆旗袍。



去年約滿即退團



經多次變陣的Stellar最終於今年2月宣布解散，27歲前隊長佳英早於去年8月約滿便退團。她最近受訪披露過去辛酸史，坦言當初被要求僅穿內褲款式的服飾擘髀趷籮，曾一度拒絕，但公司恐嚇她們說：「你哋諗吓合約！」最終擔心巨額違約金而不敢違抗。



拍漏奶鏡頭拒再飲奶



佳英大爆當時有成員剛滿20歲，被要求拍攝漏奶鏡頭，沒想到拍出來效果意淫，令該成員大受傷害，自此對牛奶產生陰影，從此滴奶不沾。



而畢業於韓國名校成均館大學的佳英坦言很想抹去Stellar時期的記憶，亦令她不堪回首，曾有鄰里問其父母：「你女兒為何要加入Stellar？」讓家人蒙羞，她又謂如重新選擇絕不會行同一條路，並奉勸發歌星夢的年輕人，別因好奇或是被偶像光鮮外表吸引而入行，而她現於首爾經營咖啡店重新出發，並有意向影視方面發展。

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