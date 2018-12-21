【娛聞盤點】2018年之最：驚喜篇

今年圈中甜蜜婚事多籮籮，藝人鄭嘉穎與陳凱琳、陳展鵬與單文柔齊齊「雙囍臨門」，成婚兼火速宣布有喜；至於歌手鍾欣潼、藝人苟芸慧亦不約而同搞足幾場婚禮，高調晒愛幸福滿瀉！



最甜蜜

正所謂愈難愈愛，不少藝人戀情最初不被外界看好，但終在2018年有情人終成眷屬！拍拖3年的視帝鄭嘉穎與港姐陳凱琳，8月於峇里結婚獲圈中好友送上祝福，嘉穎更開金口獻唱《一千個願意》冧老婆，「父女戀」修成正果，並於11月宣布佗B！另一對「港姐配視帝」則有拍拖近2年的單文柔與陳展鵬，二人於10月舉行海上婚禮，同樣於11月公布懷孕喜訊！



至於高調搞婚禮接受祝福的，還有歌手鍾欣潼與台灣「醫界男神」賴弘國這段異地情緣，拍拖半年即極速談婚論嫁，二人5月在美國舉行婚禮派對，再於12月返港舉行婚宴。藝人苟芸慧與富商賽車手陸漢洋先在加拿大註冊，再於10月在港舉行早晚兩場婚禮，豪花逾千萬！同年亦有「金童玉女」相繼開花結果，樂壇有拍拖7年的羅力威與雨僑；內地則有趙麗穎與馮紹峰，緋聞傳足兩年後，10月突然「跳Step」認愛兼「官宣」領證結婚，震驚整個娛圈。



你有你高調，我有我秘婚，蕭正楠與黃翠如在12月台慶頒獎禮驚爆已於4、5月在新西蘭註冊，全場歡呼！翌日輪到周勵淇報喜，與內地男星傅浤鳴於11月已成婚。



最懸疑

人生總是充滿驚喜，身為兩子之母的藝人張栢芝，11月被傳為年約60歲的新加坡商人秘密產子，栢芝和經理人對此一直迴避傳媒，沒有直接回應。傳產子後未夠1個月，她分別帶兩子「出關」。保持神秘１個月後，最終她在兒子滿月時晒「一個四口」承認誕子。



最曲折

所謂「人生如戲」，絕對貼切形容影帝黃秋生！去年他透過社交網公開尋親，3月時終與失散多年的兩位同父異母哥哥John及David重逢，兩兄更專程由澳洲來港與他見面。除了與兄長團聚，6月時更爆出他有一名20歲的私生子William，被舊愛Joyce連番爆料指他沒有盡父親責任。



最奇情

由母親吳綺莉獨力撫養成人的吳卓林，2015年起與母關係時好時壞，曾鬧至報警求助。今年4月卓林與外籍女友Andi出走加拿大，曾被拍得現身便利店兼流落街頭，卓林更拍片求助尋父找成龍。11月卓林與Andi宣布在加國結婚，帶來「驚喜」，二人之後返港，卻爆出在港欠租要搵吳綺莉打救。



最忘年

正所謂愛情冇分年齡界限，今年娛樂圈再次印證忘年戀誕生！落選港姐李美慧6月嫁予年長25載的富商曾文豪，更雙喜臨門誕下女兒，與繼女亦相處融洽。而前港姐季軍何艷娟7月被揭與年長40載的富商吳志誠入紙結婚，升呢做闊太後經常周遊列國，少奶奶生活令人羨慕。



最威水

今年樂壇威水事迹多不勝數，「歌神」張學友開巡唱創下超過220場個人紀錄外，更因開騷十度成功將通緝犯落網而被封「逃犯剋星」！「宇宙巨漿」鄧紫棋（G.E.M.）11月獲邀到美國太空總署（NASA）擔任表演嘉賓，成為首位華人歌手踏足NASA。而棟篤界男神黃子華宣布封咪，7月舉行一連26場「封咪之作」，門票炒賣逾1萬5千元一張，認真誇張！



最星BB

BB來了！天王黎明與年輕19載的助手Wing撻着，4月更榮升人父，Wing為她誕下一名重5磅多的小公主。同月名模熊黛林誕下孖女Kaylor和Lyvia，非常幸福！型男余文樂在5月做爸爸，一索得男。而歌手吳雨霏的兒子Asher則在6月出世。至於已育有一女Kelly的鍾嘉欣，在9月時再添兒子Jared，湊夠「好」字！



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