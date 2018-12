《大黃蜂》來港宣傳　希莉爆搵哥哥做替身？

《變形金剛》(Transformers)電影經過五集,導演米高比爾(Michael Bay)終於退任,由停格動畫《捉妖敢死隊》(Kubo and the Two Strings)導演Travis Knight接手,系列改頭換面,由《大黃蜂》(Bumblebee)重新出發。Travis早前連同女主角希莉辛菲(Hailee Steinfeld)、飾演軍人的John Cena與監製Lorenzo di Bonaventura來港宣傳舉行記者會,Travis指自己是八十年代長大的孩子,看過原版《變形金剛》動畫後成為變形迷,今次他是以fans想看的角度去拍始源故事。



談到《大黃蜂》由女性角色主導,Travis透露十年前他製作停格動畫《怪誕隨意門》(Coraline)時同樣由女性角色主導,當時荷里活有人潑他冷水:「佢哋話如果個女仔唔係公主或者仙子,係唔可以做動畫主角,我好震驚,震驚有人相信呢樣嘢。我哋嗰時冇理照拍,結果拍咗部現代經典。」



希莉被問到與角色有否共通之處時,回答:「我哋都似,都係平凡後生女,冇特殊能力,但有超級英雄嘅特質:勇敢、堅強同聰明,可以排除萬難。我哋都係男仔頭,會落手落腳做嘢,不過我冇咁多車嘅知識。大我三年嘅哥哥係車手同機械工,係個天才,我唔明就問佢,佢好似字典咁,我仲帶佢去片場。」Travis插嘴:「有場我要拍大黃蜂行車場面,特技車手做唔到我要求,就搵希莉哥哥去揸,佢一鏡就搞掂!」



如果要變成變形金剛,他們又會選擇那一部?希莉支吾之際,Travis表示:「我會做太空火車,佢又係飛船又係火車,係咪好勁?其實唔勁,佢好廢。」John更以自己名字食字搞笑,想似「百變星君」般變成馬桶:「我會想做Johntron,好似Megatron(麥加登)咁,但會變成John(廁所),變形時仲有沖廁聲。」



摔角手出身的John,又談到數年前到中國宣傳摔角,覺得如果有個巨星可以用普通話宣傳更加有力,結果想來想去,不如自己學。他學中文過程,亦愛上中華文化。



電影以八十年代為背景,運用大量當時流行樂隊如The Smiths做插曲,Travis是否The Smiths樂迷?他表示:「佢哋唔係我最鍾意嘅樂隊,但我鍾意佢哋,正常人都會咁講。套戲正在可以玩集體回憶,我搵番細個鍾意嘅歌,放入適合嘅場面。The Smiths可以捕捉到青春期精神,如果青春要搵人代言,一定係主音Morrissey。」



希莉笑言拍片最大挑戰,是一邊駕駛一邊演戲:「我發覺要一路揸車一路做戲,但同時唔好撞死人係好難。我都揸咗車幾年,開頭仲以為好易。」與大黃蜂有大量情感戲的她,談到拍攝時要對空氣做戲,也表示有難度,需要先清楚角色背後的故事。



Travis自言兩年前被電影公司邀請時也很意外,因為他的履歷沒有像《變形金剛》般的作品,監製Lorenzo就說:「我哋搵Travis拍,因為睇完佢部傑作《捉妖敢死隊》後,就知道佢識得處理情感戲。而拍大片亦好似管理間大公司,Travis管理咗一間大公司好多年,我知佢承受到壓力。」他口中的大公司,就是運動品牌Nike,Travis其實是Nike太子爺,他不想繼承父業,反而走向創作路,也算一個現實中的傳奇故事。





