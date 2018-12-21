《大黃蜂》來港宣傳　希莉爆搵哥哥做替身？

《變形金剛》（Transformers）電影經過五集，導演米高比爾（Michael Bay）終於退任，由停格動畫《捉妖敢死隊》（Kubo and the Two Strings）導演Travis Knight接手，系列改頭換面，由《大黃蜂》（Bumblebee）重新出發。Travis早前連同女主角希莉辛菲（Hailee Steinfeld）、飾演軍人的John Cena與監製Lorenzo di Bonaventura來港宣傳舉行記者會，Travis指自己是八十年代長大的孩子，看過原版《變形金剛》動畫後成為變形迷，今次他是以fans想看的角度去拍始源故事。



談到《大黃蜂》由女性角色主導，Travis透露十年前他製作停格動畫《怪誕隨意門》（Coraline）時同樣由女性角色主導，當時荷里活有人潑他冷水：「佢哋話如果個女仔唔係公主或者仙子，係唔可以做動畫主角，我好震驚，震驚有人相信呢樣嘢。我哋嗰時冇理照拍，結果拍咗部現代經典。」



希莉被問到與角色有否共通之處時，回答：「我哋都似，都係平凡後生女，冇特殊能力，但有超級英雄嘅特質：勇敢、堅強同聰明，可以排除萬難。我哋都係男仔頭，會落手落腳做嘢，不過我冇咁多車嘅知識。大我三年嘅哥哥係車手同機械工，係個天才，我唔明就問佢，佢好似字典咁，我仲帶佢去片場。」Travis插嘴：「有場我要拍大黃蜂行車場面，特技車手做唔到我要求，就搵希莉哥哥去揸，佢一鏡就搞掂！」



如果要變成變形金剛，他們又會選擇那一部？希莉支吾之際，Travis表示：「我會做太空火車，佢又係飛船又係火車，係咪好勁？其實唔勁，佢好廢。」John更以自己名字食字搞笑，想似「百變星君」般變成馬桶：「我會想做Johntron，好似Megatron（麥加登）咁，但會變成John（廁所），變形時仲有沖廁聲。」



摔角手出身的John，又談到數年前到中國宣傳摔角，覺得如果有個巨星可以用普通話宣傳更加有力，結果想來想去，不如自己學。他學中文過程，亦愛上中華文化。



電影以八十年代為背景，運用大量當時流行樂隊如The Smiths做插曲，Travis是否The Smiths樂迷？他表示：「佢哋唔係我最鍾意嘅樂隊，但我鍾意佢哋，正常人都會咁講。套戲正在可以玩集體回憶，我搵番細個鍾意嘅歌，放入適合嘅場面。The Smiths可以捕捉到青春期精神，如果青春要搵人代言，一定係主音Morrissey。」



希莉笑言拍片最大挑戰，是一邊駕駛一邊演戲：「我發覺要一路揸車一路做戲，但同時唔好撞死人係好難。我都揸咗車幾年，開頭仲以為好易。」與大黃蜂有大量情感戲的她，談到拍攝時要對空氣做戲，也表示有難度，需要先清楚角色背後的故事。



Travis自言兩年前被電影公司邀請時也很意外，因為他的履歷沒有像《變形金剛》般的作品，監製Lorenzo就說：「我哋搵Travis拍，因為睇完佢部傑作《捉妖敢死隊》後，就知道佢識得處理情感戲。而拍大片亦好似管理間大公司，Travis管理咗一間大公司好多年，我知佢承受到壓力。」他口中的大公司，就是運動品牌Nike，Travis其實是Nike太子爺，他不想繼承父業，反而走向創作路，也算一個現實中的傳奇故事。





----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

