Triple Dating？陳瀅孖羅天宇遊嘉年華

藝人陳瀅（Jeannie）喺社交網上載咗自己去嘉年華玩嘅相，女神個樣固然夠吸睛，不過最大嘅亮點都唔係佢，而係佢身邊嘅羅天宇！Jeannie同羅天宇嘅緋聞傳到疑幻疑真，雖然雙方都否認拍拖，但佢哋又冇乜避忌、周不時都會孖住出動。



Jeannie喺IG動態度晒出幾條短片，當中有個鏡頭仲唔覺意掃到佢身旁、撳緊手機嘅羅天宇添。之後Jeannie又甫出大合照，原來佢兩個係約咗班friend去玩～不過三男三女…有啲Triple Dating嘅感覺喎！羅天宇今日凌晨都有喺自己個社交網度甫相，見佢玩射籃game，隔籬仲有一大堆米奇公仔，而之後Jeannie晒戰利品嘅時候都咁啱見到有一對米奇公仔，唔通係羅天宇親自為佢贏嘅？見Jeannie滿載而歸，個樣冧到爆呀。



而羅天宇前女友湯洛雯（靚湯）凌晨都有甫相，佢留言：「我永遠愛你但我未能投降讓步答允 我永遠愛你亦不可以放棄思想去贊同你見解 #機場特警 #娜娜的愛 #全劇完」唔知靚湯呢一番説話係講緊個角色，定係自己有感而發呢？