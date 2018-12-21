《黑超特警組》新片首曝預告　雷神又玩錘？

由韋史密夫（Will Smith）及湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）擔正的《黑超特警組》（Men in Black）系列叫好叫座，電影公司今年搵來「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與「女武神」Tessa Thompson合作重拍《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black International），電影近日首度發布預告，召喚系列粉絲嘅集體回憶！



預告中除有基斯與Tessa出演星際特工「H」與「M」的型爆黑超造型，仲有愛瑪湯遜（Emma Thompson）與里安納遜（Liam Nesson）驚喜現身，加上Cute爆外星人以及高科技武器，目不暇給！不過最養眼就係愛瑪介紹MIB時，鏡頭拍到牆上畫像，當中就有韋與湯美嘅身影，為粉絲帶來驚喜！而基斯與Tessa落場對敵時，為咗令身邊人忘記佢哋，亦都有用韋於前作經常用到令人失憶嘅工具！



另外，基斯與Tessa曾於《雷神》系列電影合作，今次除繼續拍到Tessa好打得，亦有向「雷神」抽水嘅場面，就係當基斯赤手空拳抗敵時，於地上執到錘仔，即時開心到爆，得戚到好似如有神助咁，點知一掟就被對方接到，令佢好驚訝，最後都係要埋身肉搏，場面搞笑！