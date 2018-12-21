發文警告私生飯！俊昊@2PM自拍約定港迷

韓國人氣男團2PM的28歲成員俊昊近年專注在日本樂壇發展，除了推出日文精選大碟，俊昊日前更在日本武道館舉行一連三場的演唱會，吸引大批歌迷捧場。其後，俊昊亦在個人Instagram分享演唱會上與全場歌迷的大合照，現場座無虛席，加上粉絲的手幅營造一片黃海，場面壯觀，再次引證其高人氣。



而將於明年入伍的俊昊，今年除夕將來港和一眾粉絲倒數迎接新一年，極可能是他入伍前最後一次來港會粉絲。俊昊特地於訪港前，公開自拍照約定港迷除夕夜齊齊出席倒數派對。他拿着親筆寫給粉絲的訊息，並露出暖男的微笑，約定大家12月31日在上水廣場見面。屆時，俊昊將聯同一眾香港人氣歌手及藝人大玩互動遊戲，並獻上精彩演出，和大家一起熱鬧迎接新一年！



此外，俊昊昨晚在社交網發文，警告私生飯（狂迷）不要騷擾其家人，他於文中透露有私生飯盜用其姊的Ig帳號，聯絡其家人說要威脅他們的性命，亦有人致電其姊夫的店恐嚇要阻礙他做生意，俊昊坦言會採取法律行動嚴懲相關人士，亦希望大家不要拍攝及上傳其父母的照片。