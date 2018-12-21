【飲完阿嬌嗰餐】超蓮Fiona千語開心唱K

昨日係37歲嘅女星鍾欣潼（阿嬌）和台灣醫界男神賴弘國（Michael）喺香港擺酒嘅大日子，圈中好友如容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡等擔任星級姊妹團，場面非常熱鬧！呢一邊廂一對新人成晚忙招待賓客，而另一邊廂客人亦玩得相當開心，部分人更意猶未盡，直踩埋喺灣仔舉行嘅After party。好似戰鬥力強嘅何超蓮、薛凱琪（Fiona）、吳千語等就率先到場，仲即場唱K大晒歌喉！其中，Fiona同超蓮仲合唱咗一首歌添，真係超級無敵合拍！



另外，昨晚專誠去飲嘅藝人仲有台灣幫嘅楊丞琳、陳妍希、張韶涵等，亦非常有心！之後，楊丞琳喺社交網上載靚相，仲感慨留言：「恭喜兩位新人 這個婚禮很溫馨 很真摯 也很像演藝圈的同樂會 大家玩得很嗨 看到阿嬌幸福 真的很替她開心 光是一開始的影片就把我搞哭 很感動 希望妳一直被寵愛 一直被保護 一直像今天這樣笑得好快樂 ＠q_gill 愛妳❤️」更指段成長片係：「這是我看過最感人的婚禮影片。」



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