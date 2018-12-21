【飲完阿嬌嗰餐】超蓮Fiona千語開心唱K

2018年12月21日 12:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    繼續狂歡！

    昨日係37歲嘅女星鍾欣潼（阿嬌）和台灣醫界男神賴弘國（Michael）喺香港擺酒嘅大日子，圈中好友如容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡等擔任星級姊妹團，場面非常熱鬧！呢一邊廂一對新人成晚忙招待賓客，而另一邊廂客人亦玩得相當開心，部分人更意猶未盡，直踩埋喺灣仔舉行嘅After party。好似戰鬥力強嘅何超蓮、薛凱琪（Fiona）、吳千語等就率先到場，仲即場唱K大晒歌喉！其中，Fiona同超蓮仲合唱咗一首歌添，真係超級無敵合拍！

    另外，昨晚專誠去飲嘅藝人仲有台灣幫嘅楊丞琳、陳妍希、張韶涵等，亦非常有心！之後，楊丞琳喺社交網上載靚相，仲感慨留言：「恭喜兩位新人　這個婚禮很溫馨　很真摯　也很像演藝圈的同樂會　大家玩得很嗨　看到阿嬌幸福　真的很替她開心　光是一開始的影片就把我搞哭　很感動　希望妳一直被寵愛　一直被保護　一直像今天這樣笑得好快樂　＠q_gill 愛妳❤️」更指段成長片係：「這是我看過最感人的婚禮影片。」

    ----------------------------
    東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！
    https://bit.ly/2JjSVcr