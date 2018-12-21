難得全家人在港　莊思明爆楊明得阿媽歡心

藝人莊思明出席在大埔超級城舉行的《新地雜技迎聖誕》活動，穿短褲騷長腿，向現場雜技演員學藝，冒險穿5吋高踭鞋做單腳平衡動作，認真大膽！



思明透露哥哥Charles、爹哋和媽咪已經來港，好難得，不過大家各有各忙，冬至都要分開食飯，哥哥很早就在馬來西亞居住，跟她們姊妹相處時間不多，不算親密，對於哥哥來港為大家姐莊思敏獲頒全球華人傑出青年打氣，兼在網上寫下感言，令她大感意外。



儍更更性格討好



問媽咪對男友楊明的評語？思明說：「媽咪見過佢好多次，對佢好過對我，媽咪成日發我哋脾氣，但唔會發佢脾氣，對佢好聲好氣，對我哋呼呼喝喝，我媽係咁，喺人哋面前好作狀，對住我哋就好惡，不過佢（楊明）嘅性格係好得老人家歡心嘅，出面啲Uncle、Auntie都好鍾意佢，大唔透性格，儍更更咁！（識氹你？）OK啦！之前忙啲，大家少咗見。」



聖誕期間估計要開工，故不能外遊，莊思明笑言一早送咗聖誕禮物給楊明，是一件衫，早排寒流襲港，故提早送禮，亦打算買保健食品送給男友家人。問男友父母有否向她們催婚？思明說：「唔會，佢父母好隨和，好就佢，好錫佢。（依家錫埋你？）都錫！」